Calciomercato Napoli, accordo raggiunto: arriva il colpo chiesto da Gattuso

Caos nel Napoli calcio. Dopo la partita con il Genoa (squadra con oltre 20 tesserati contagiati da Covid 19), due calciatori azzurri sono usciti positivi ai tamponi settimanali, si tratta di Piotr Zielinski ed Elif Elmas. Nella giornata di domani altro giro di tamponi per tutta la squadra. Partita che rischia di subire rinvii a causa del possibile focolaio anche nel club azzurro, intanto, secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, il Napoli sembra vicino ad un nuovo ed importante acquisto.

Calciomercato Napoli, accordo chiuso per Bakayoko

Era il Milan la squadra intenzionata a riportare Tièmoué Bakayoko in Serie A, ma alla fine il calciatore tornerà per vestire una nuova maglia. Accelerazione del Napoli per il centrocampista del Chelsea, un colpo richiesto da Gennaro Gattuso che con lui ha già lavorato ai tempi del Milan. L’intermediario della trattativa, Federico Pastorello, che è anche agente del calciatore, è arrivato in Italia per cercare di trovare l’intesa e spingere all’accordo i due club. Oggi l’incontro positivo. Ad oggi, salvo sorprese, manca solo l’annuncio ufficiale per il ritorno in Italia di Bakayoko. Già nella serata o nella giornata di domani potrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. I tifosi azzurri attendono ora l’ufficialità per il centrocampista che andrà a rimpiazzare il partente Allan e a dare muscoli al centrocampo azzurro. Trattativa chiusa con la formula del prestito e riscatto, importante offerta economica al calciatore da parte di Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, Malcuit verso il Parma

Il Napoli sta chiudendo molte trattative in uscita, dopo Younes ceduto all’Eintracht Francoforte, toccherà ad Ounas, Llorente ed altri esuberi. Intanto, è stata avviata la trattativa tra Napoli e Parma per Kevin Malcuit. Il club emiliano vuole acquistare il terzino di spinta e regalare il colpo a Liverani. Club che parlano e sembrano essere a buon punto per l’accordo.

