Calciomercato Juventus, due uomini in uscita ma nessuna offerta

Il calciomercato della Juventus è ancora molto attivo negli ultimi giorni. Fabio Paratici è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo e presto potrebbero arrivare volti nuovi alla Continassa. Prima, però, servirà cedere, e anche in fretta, perché serve liquidità prima di affondare i colpi.

Calciomercato Juventus, nessuna offerta per Douglas Costa

Tra i nomi sulla lista dei partenti c’è sicuramente Douglas Costa. L’esterno brasiliano non è nei piani di Andrea Pirlo che ha cambiato radicalmente il modo di giocare dei bianconeri e per l’ex Bayern Monaco ci sono pochissime chance di ritagliarsi uno spazio. La Juventus nelle scorse settimane sta cercando una sistemazione per Douglas Costa ma tutte le offerte che sono arrivate non hanno soddisfatto i bianconeri che vorrebbero cedere Flash per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Manchester United e Wolverhampton sembravano estremamente interessate al funambolico esterno d’attacco ma gli affari non sono andati in porto.

Calciomercato Juventus, nuova formula per il jolly

Calciomercato Juventus, senza cessioni non arriva Chiesa

Le idee della Juventus portano ad un solo nome: Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina ha un accordo di massima con i bianconeri ma al momento l’affare è bloccato dalle mancate cessioni della Juve. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, Paratici affonderà il colpo con Commisso solo nel momento in cui saranno ceduti gli esuberi. E bisognerà farlo, ovviamente, nel minor tempo possibile perché la clessidra del mercato è quasi scaduta. Douglas Costa, per la Juventus, rappresenta l’uomo dei maggiori incassi e per questo la priorità è la sua cessione, ma sul taccuino dei partenti ci sono anche Sami Khedira e Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, Rugani verso il Rennes: le ultime

Khedira è l’ostacolo della Juve

Al momento, stando a quanto riferisce la Rosea, l’ostacolo maggiore per la Juventus è rappresentato da Sami Khedira. Il centrocampista tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha intenzione di accettare altre proposte o rescindere il contratto, come fatto da Matuidi e Higuain. Anzi, il tedesco ha intenzione di tornare in forma e giocarsi le sue chance con Andrea Pirlo e avrebbe rifiutato varie offerte in arrivo da club europei e non solo.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, una big piomba su Brozovic

Calciomercato Milan, in arrivo il centrale turco: le ultime