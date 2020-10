Calciomercato Juventus: il campione del Barca vuole i bianconeri

A sorpresa la Juventus potrebbe pescare ancora in casa Barcellona in queste ultime ore di mercato.

Calciomercato Juventus 2020: Dembelè vuole la Juve

Dembelè a Torino? L’ipotesi non è tramontata. Secondo quanto riportato da TS, infatti, i bianconeri sarebbero pronti nel caso saltasse Chiesa ad imbastire una trattativa con il Barcellona per l’esterno francese.

Da tempo, infatti, le due società hanno già parlato di uno scambio tra i due calciatori Dembelè e Douglas Costa. Il problema ad oggi per la Juve è che i bianconeri vorrebbero privarsi del brasiliano senza contropartite in maniera tale da fare posto a Chiesa.

Mercato Juventus: Demebelè per Dogulas Costa?

In realtà la situazione di Douglas Costa resta molto intricata e la possibilità che la Juventus prenda Chiesa senza aver ceduto il brasiliano non va esclusa del tutto.

Tuttavia ad oggi questa sarebbe una scelta molto remota: anche perché anche le altre uscite della Juve legate a Khedira e De Sciglio sono bloccate.

Mentre mette a punto l’operazione Chiesa, la dirigenza bianconera non ha del tutto dimenticato il piano che potrebbe arrivare dal Barcellona. Quella blaugrana, al momento, sembra essere l’unica via che intenderebbe seguire Douglas Costa e che il calciatore ad oggi accetterebbe.

Allo stesso tempo anche per Ousmane Dembelé, in uscita dal Barcellona, la Juve sembra destinazione gradita.

L’ex BVB, infatti, nonostante la corte del Manchester United (interessato pure a Douglas Costa) ha fatto sapere alla dirigenza catalana di volere andare solo alla Juve.

Per questo motivo ad oggi se i Red Devils non riuscissero a convincere uno dei due, bianconeri e blaugrana potrebbero anche decidere di mettere in piedi un ulteriore scambio Dembelé-Douglas Costa.

Così Paratici, dopo aver aperto mercato con lo scambio Arthur-Pjanic, tornerebbe a Barcellona per un ulteriore affare.

Dembelè solo in prestito: il motivo

Questa volta l’esterno, tuttavia, arriverebbe prestito. Anzi, i prestiti sarebbero due visto che il valore dei due calciatori sarebbe molto e troppo diverso in quanto Dembelè è stato pagato 140 milioni. Le due società, tuttavia, coltiverebbero la speranza di far rilanciare entrambi i giocatori e poi ridiscuterne la prossima estate o magari venderli al miglior offerente dopo averli fatti apprezzare in Italia, Spagna ed Europa.