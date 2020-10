Domani il giorno di Udinese-Roma. Avvio a fatica per i due club, zero punti per la squadra di Gotti e solo 1 per quella di Fonseca (a causa della sconfitta a tavolino con l’Hellas Verona dopo lo 0-0 conquistato sul campo). Intanto, alla vigilia del match, ha parlato Paulo Fonseca in conferenza stampa. Il tecnico ha anche svelato quali saranno le scelte che farà per il match di Serie A.

Roma, la conferenza stampa di Fonseca

Si piazza nel Girone A la Roma nel sorteggio dei Gironi d’Europa League. Intanto, Fonseca non si è lasciato distrarre e ha voluto parlare del match importante con l’Udinese, dove i giallorossi vorranno conquistare i tre punti. Il tecnico ha risposto anche alle domande sul nuovo acquisto in attacco Borja Mayoral. Tanti complimenti da parte dell’allenatore portoghese per quello che sarà il suo nuovo attaccante. Poi però un piccolo passo indietro, comunicando che non si tratta ancora di un calciatore della Roma. Annunciata (quasi) anche la formazione che affronterà l’Udinese. L’allenatore ha spiegato che non cambierà molto rispetto l’ultima partita affrontata con la Juventus.

Fonseca, le parole sul caso Diawara

Spente le voci sul caso Diawara, con il suo agente che ha fatto polemica nelle ultime settimane riguardo la posizione in squadra del suo assistito. Nessun problema per l’allenatore, che reputa il centrocampista un ottimo calciatore per la rosa. Ancora assente Karsdorp per infortunio, che non sarà ceduto come sembrava ad inizio mercato. Richiamo poi al reparto offensivo e all’intera squadra. L’allenatore si aspetta maggiori gol da parte di tutta la rosa, in particolare nei big match. Infatti, tante le occasioni sprecate dalla Roma contro la Juventus, che hanno fatto si che il club si facesse rimontare.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggi Europa League, le avversarie di Roma, Napoli e Milan

Probabile Formazione Roma contro l’Udinese

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Roma, arriva Borja Mayoral in attacco