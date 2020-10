Calciomercato Roma, colpo Smalling: è stand by

Il calciomercato continua, e soprattutto in Serie A si riportano tanti movimenti da parte delle big. Ore molto calde per la Roma in particolare, con l’arrivo del nuovo attaccante Borja Mayoral, e il tentativo di chiudere il più in fretta possibile la trattativa Smalling. Il centrale inglese è l’obiettivo principale in difesa, e i contatti con il Manchester United si sono fatti molto più fitti in mattinata. Intanto ci sono novità.

Ultime Roma: incontro con lo United per Smalling, trattativa non sbloccata

Smalling è senza ombra di dubbio l’obiettivo prioritario della Roma, che in questi ultimi giorni di mercato tenterà il tour de force per portarsi a casa l’esperto difensore inglese. Il giocatore ha disputato un’ottima stagione in giallorosso, ma il riscatto non si è sbloccato a causa delle alte richieste della squadra inglese. Nella mattinata odierna era filtrato parecchio ottimismo, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Stando a quanto riportato da cm.com, il gruppo di intermediari guidato da Jozo Palac e la delegazione della Roma composta da Guido Fienga e il vicepresidente Ryan Friedkin dovrebbero riprendere il dialogo entro questo pomeriggio. Ovviamente la speranza è di raggiungere la fumata bianca, si attendono ulteriori notizie da Trigoria.

Roma-Smalling: cifre e doppio colpo

Roma e Manchester United continuano a discutere per Smalling, e al momento il futuro del difensore sembra essere parecchio incerto. I giallorossi sperano e credono nell’accordo, mentre i Red Devils restano sulla richiesta iniziale di 20 milioni. Attenzione però ad un altro fattore: l’inserimento del cartellino di Mensah, terzino talentuoso e che potrebbe far molto comodo a Fonseca. La trattativa è apertissima, ci sarà solo da aspettare.

Mercato Roma: vicina una cessione

Intanto la Roma pensa anche alle cessioni, e si concentra sulla situazione relativa a Diego Perotti. Il giocatore argentino è al momento fuori dalle gerarchie di Fonseca, e una partenza sembrerebbe essere la pista più percorribile al momento. Sul Monito c’è il pressing di due club: Fenerbache e Spartak Mosca. Nei prossimi giorni sono attese delle offerte concrete.