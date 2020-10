Calciomercato Napoli, frena la trattativa con l’Inter

Un mercato che ha ancora da dire molto in Serie A, con parecchie squadre ancora impegnate nel costruire la rosa ideale per affrontare la stagione in corso. Ne sa qualcosa il Napoli, partito benissimo in campionato, e che vorrebbe assolutamente andare a puntellare ancora un po il reparto di centrocampo. Gli obiettivi sul taccuino di Giuntoli e dirigenza sono ancora tanti, e intanto ci sono delle novità importanti su uno di questi.

Ultime Napoli: si raffredda la pista Vecino per gli azzurri

Tra i tanti giocatori sondati per il centrocampo, c’è anche Vecino. Il centrocampista uruguaiano era stato accostato agli azzurri qualche settimana fa, e ad oggi si continua a parlarne. Occhio però a come è cambiato lo scenario, con il Napoli che sembrerebbe aver congelato la pista quasi in via definitiva. Il giocatore aveva dato il suo consenso, ma al momento la priorità è un altro, e risponde al nome di Bakayoko. Questa la notizia riportata da Il Corriere dello Sport.

Mercato Napoli: niente Vecino, il piano A e Bakayoko

Vecino sarebbe potuto diventare un giocatore del Napoli, ma stando alle ultime indiscrezioni, è difficile che sarà così. La squadra azzurra ha infatti una priorità ben precisa, ovvero Bakayoko, giocatore che è stato in orbita Milan fino ad oggi, e che adesso pare abbia dato il suo gradimento al club allenato da Gattuso. Si tratterebbe di un colpo molto importante last minute, e che vedrebbe il giocatore francese riabbriaccare il tecnico che lo ha fatto splendere nel suo unico anno in Italia. La trattativa con il Chelsea sarà dura, con i Blues che continuano a chiedere 30 milioni di euro per il riscatto. Che De Laurentiis possa strappare uno sconto? Ancora non ci è dato saperlo, ma fatto sta che attualmente la pista è caldissima.

News Napoli: addio Milik ad un passo

Intanto il Napoli sta pensando anche alle cessioni, ed in particolare valuta la situazione relativa a Milik. Caso spinoso per il polacco, il quale si sarebbe avvicinato parecchio alla Fiorentina nelle ultime ore.

