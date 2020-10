Calciomercato Milan: ora il centrale, idea dal Real

Il Milan, dopo aver incassato i soldi della qualificazione in Champions League ora è sarebbe pronto a chiudere per un nuovo centrale di difesa.

Calciomercato Milan: ora arriva Nacho?

Dopo aver superato il Rio Ave ai rigori nel playoff di Europa League la formazione di Stefano Pioli andrà alla fase a gironi dell’ex Coppa Uefa. La società, grazie anche ai 15 milioni in più, potrà spendere sul mercato ed accaparrarsi un centrale. Sale il nome di Nacho del Real Madrid.

C’è tempo fino al 5 ottobre per completare la rosa con le risorse garantite anche dalla cessione di Lucas Paquetà al Lione, concretizzatasi per 20 milioni più il 15% sulla futura rivendita.

Mercato Milan 2020: serve un difensore

Al Milan servirebbe un difensore centrale e la nuova idea è quella legata a Nacho. Il Milan, che ha anche accarezzato l’idea di poter rimanere con questo pacchetto difensivo, ora avrebbe intenzione di accontentare Stefano Pioli e trovare una valida solzione alle assenze di Simon Kjaer e al rientrante Alessio Romagnoli, che domenica dovrebbe essere in panchina contro lo Spezia.

Tra le idee di Maldini e Boban resta Takehiro Tomiyasu, tuttavia il Bologna chiedere sempre 25 milioni ma il passaggio del turno potrebbe portare il Milan ad alzare la sua proposta, che inizialmente era di 15 milioni più bonus.

Il club emiliano resta tutubante anche perchè a Bigon rimarrebbe poco tempo per poter prendere un sostituto del nipponico, che a sua volta spera di andare a giocare a Milano. Se dovessero permanere le difficoltà per Tomiyasu, attenzione anche a German Pezzella della Fiorentina. L’argentino è un profilo molto gradito a Pioli, che lo ha allenato a Firenze. La Fiorentina chiede 20 milioni ma si può chiudere con un leggero sconto visto il contratto prossimo alla scadenza.

Pezzella non rinnoverà il contratto con la Fiorentina, vuole andare via e il suo entourage attende indicazioni dopo aver già incontrato il Milan. Come per Chiesa, ora Commisso potrebbe abbassare le pretese economiche per tentare l’assalto a Martinez Quarta dal River Plate.

L’ultima pista che si è aperta ieri e che sembra trovare sempre maggior valore è quella che porterebbe al centrale (e all’occorrenza anche terzino) Nacho del Real Madrid, lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito secco. Sembra saltata la pista che avrebbe portato a Nastasic.

Milan: il capitolo terzino

Sulla corsia desta oltre a Nacho continua a piacere Diogo Dalot del Manchester United, sul quale c’è anche la Roma. I Red Devils chiedono l’obbligo di riscatto.