Calciomercato Juventus, Rugani vicino alla cessione in Francia: le ultime

La società bianconera sta per cedere il suo difensore al Rennes. Il suo prossimo campionato sarà la Ligue 1. Dopo cinque stagioni è pronto a dire addio alla Juventus.

Juventus, Rugani prossimo alla cessione al Rennes. I dettagli

Negli ultimi giorni si era parlato di una sua possibile cessione al Valencia per “riscattarsi”. Proprio come fece a gennaio il suo connazionale Alessandro Florenzi che, dopo alcuni mesi sotto la gestione di Paulo Fonseca non proprio esaltanti, scelse la Spagna per ritrovare la continuità di giocare a calcio. Il romanista, nel frattempo, si è trasferito in prestito in Francia al Paris Saint Germain. Stesso discorso per il difensore bianconero: giocherà in Ligue 1, vero, ma con la maglia del Rennes. Mancherebbe ancora l’ufficialità, ma è questione davvero di ore.

Verrà ceduto con la formula del prestito. I francesi pagheranno l’intero ingaggio e aggiungeranno una somma di 1,5 milioni di euro nelle casse dei bianconeri. Il calciatore toscano si sta convincendo sempre di più ad accettare questa nuova sfida per ben due motivi: il primo è che non troverebbe molto spazio con Andrea Pirlo, il secondo è perché la squadra francese parteciperà alla prossima edizione della Champions League.C’è di più: sarebbero già state programmate le visite mediche per sabato.

Rifiutata anche la Premier League

Poteva trasferirsi anche in Inghilterra, visto che le offerte non mancavano. West Ham e Newcastle erano sulle tracce dell’ex Empoli. Ha scelto la sfida del Rennes, anche per ritrovare la maglia della nazionale. Anche perché l’allenatore del club gli ha garantito un posto tra i titolari in questa stagione, motivo in più per andarci. L’anno scorso era sulla lista dei possibili partenti, ma con l’arrivo di Maurizio Sarri (che è stato colui che lo ha lanciato in Serie A) le cose sono cambiate.

Dopo cinque anni lascia la Juventus

Dopo 5 stagione Daniele Rugani e la Juventus sono pronti a dirsi addio. Tra campionato, coppe e altro ha collezionato 101 presenze segnando sette reti. Con la ‘Vecchia Signora’ ha vinto 5 scudetti, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiane.

