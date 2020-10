Rio Ave-Milan: le formazioni ufficiali di Europa League

Rio Ave-Milan: ecco le formazioni ufficiali della gara di questa sera in Europa League. Il club rossonero si gioca l’accesso ai gironi in Portogallo. Stefano Pioli deve rinunciare a tutto il suo attacco. Mancheranno per diversi motivi Ibrahimovic (alle prese con il coronavirus), Rebic (squalificato ed infortunato) e Leao (indisponibile).

Nel ruolo di prima punta sono arruolabili solo Maldini Jr. e Colombo, già titolare nell’ultima uscita europea dei rossoneri.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini; Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira. A disposizione: Vieira, Gelson, Francisco Geraldes, Jambor, Pedro Amaral, Gabrielzinho, Andrè Pereira. Allenatore: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. A disposizione: Tatarusanu, Laxalt, Diaz, Krunic, Tonali, Colombo, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.