Oroscopo di oggi 1 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un momento piuttosto positivo per te, specie per quel che riguarda i rapporti umani. Ultimamente stai riscoprendo l’importanza dell’amicizia, e stai trovando conforto da chi ti sta affianco. Passo importante, anche perchè ti sei spesso sentito in bisogno di sfogarti con qualcuno di cui ti fidi.

Toro. Non lasciarti abbattere da quelle che sono le difficoltà della vita, cerca di andare avanti per la tua strada e di credere sempre in te stesso. A volte ti senti inadeguato o inadatto, ma non è così: ognuno di noi ha debolezze e pregi, sta a noi identificare le cose.

Gemelli. Questo mese inizia per te con buoni propositi, specie per quel che riguarda il lavoro. La situazione fino ad oggi è stata un po piatta, ora ti senti in dovere di fare un altro passo importante.

Cancro. Con calma e pacatezza stai cercando di gestire qualche conflitto, ma non sempre ti riesce. Cerca di metterti di più nei panni dell’altro, ti risulterà tutto più facile e chiaro.

Leone. La tua forza di volontà di ha portato a compiere delle scelte importanti e coraggiose. Ora però è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida.

Vergine. Non avere paura di metterti in gioco, a volte la tua autostima ti porta ad essere poco coraggioso.

Oroscopo oggi Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Stai riuscendo ad ottenere le soddisfazioni che tanto cercavi, anche in amore. Se sei single potrebbero esserci finalmente delle belle novità, magari con qualche nuovo incontro. In caso di coppia, è arrivato il momento di fare un passo in avanti.

Scorpione. Sul lavoro ti sei sentito poco appagato ultimamente, ma aspetti ancora di prenderti le tue rivincite. Sii paziente, le soddisfazioni arriveranno anche per te.

Sagittario. Sei vivace in questa giornata e pieno di grinta, pronto all’azione! Riguardo gli incontri c’è grande efficacia. Dal punto di vista sentimentale il mese di ottobre sarà pieno di emozioni. Cerca di non far soffrire nessuno.

Capricorno. In amore situazione di stallo, ma piano piano stai riuscendo a sbloccare le cose. Abbi un po di pazienza e non avere fretta.

Acquario. Un periodo molto fortunato per te, specialmente sul lavoro. I tuoi progetti stanno prendendo forma sempre di più, e finalmente ti senti appagato e apprezzato anche da chi dubitava di te. Ti stai prendendo le giuste rivincite.

Pesci. I prossimi due giorni saranno molto delicati dal punto di vista personale. Dovrete fare attenzione a non cadere nelle provocazioni altrui. In amore c’è da recuperare l’intesa persa negli ultimi tempi: i mesi estivi potrebbero essere decisivi per pensare a qualcosa di più serio.

L’oroscopo delle squadre

Milan-Saggittario:Sei vivace in questa giornata e pieno di grinta, pronto all’azione! Riguardo gli incontri c’è grande efficacia. Oggi c’è il Rio Ave.