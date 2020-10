Inter, Marotta: “Lautaro è come Ronaldo”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “Perché il mercato italiano può essere considerato il più attrattivo d’Europa?”.

Inter, Marotta sul Lautaro Martinez

L’ad nerazzurro ha detto la sua su Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez ma non solo. Per il dirigente nerazzurro le qualità dell’argentino in prospettiva sono paragonabili a quelle di Ronaldo soprattutto vista la giovane età del numero 10 nerazzurro:

“In carriera di talenti ne ho conosciuti tanti, ma Ronaldo devo dire che si è dimostrato veramente un vero e proprio campione, un livello sopra il resto dei compagni di squadra. Oltre a conoscere gli avversari sa pure le quantità precise di tutti, perfino di ogni cosa che mangia. Lautaro come CR7? Dipende da lui. Di talento ne ha da vendere e per questo può fare molta strada. In più è giovane e davanti a sé ha tutta una carriera”.

Inter: Marotta non ha commentato i sorteggi

Giuseppe Marotta non ha invece commentato i sorteggi di Champions League tenutesi oggi pomeriggio. Questi i gruppi della prossima Champions League che andrà in scena nei prossimi mesi, con la speranza che il covid-19 non fermi anche questa competizione come accaduto lo scorso anno.

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

Sorteggi, bene per le italiane in Champions League

Queste erano le fasce dalle quali sono stati sorteggiati gli accoppiamenti.

FASCIA 1: Bayern Monaco (GER), Siviglia (SPA), Real Madrid (SPA), Liverpool (ING), Juventus (ITA), Paris Saint Germain (FRA), Zenit (RUS), Porto (POR)

FASCIA 2: Barcellona (SPA), Atletico Madrid (SPA), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Shakhtar Donetsk (UCR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING), Ajax (OLA)

FASCIA 3: Dynamo Kiev (UCR), Lipsia (GERM), Inter (ITA), Olympiacos (GRE), Lazio (ITA), Atalanta (ITA), Salisburgo (AUT), Krasnodar (RUS)

FASCIA 4: Club Brugge (BEL), Borussia Monchengladbach (GER), Basaksehir (TUR), Rennes (FRA), Ferencvaros (UNG), Lokomotiv Mosca (RUS), Marsiglia (FRA), Midtjylland (DAN)