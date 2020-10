Alle ore 17 conosceremo il destino delle quattro squadre italiane che verranno sorteggiate oggi a Nyon per l’edizione della Champions League 2020-21. Juventus, Inter, Atalanta e Lazio ben presto sapranno quali sono le loro avversarie.

Le fasce del sorteggio di Champions League

Tra meno di un’ora Juventus, Inter, Lazio ed Atalanta conosceranno in quale gruppo finiranno per questa nuova edizione della Champions League 2020-21. I bianconeri di Andrea Pirlo sono nella prima fascia, è l’unica delle italiane ad essere lì. Brucia ancora la sconfitta agli ottavi di finale della scorsa edizione contro l’Olympique Lione di Rudi Garcia (che è arrivata fino alle semifinali perdendo contro il Bayern Monaco), gara che è costata l’esonero a Maurizio Sarri. I nerazzurri di Antonio Conte vogliono superare almeno il girone, visto che l’anno scorso non è stato possibile perché capitate in un girone infernale con Borussia Dortmund, Barcellona e lo Slavia Praga. Terzo posto che è valsa l’accesso in Europa League, dove sono arrivati fino alla fine perdendola contro il Siviglia. L’Atalanta è da considerarsi una vera big, ha sfiorato l’impresa delle semifinali perdendo in extremis contro il Paris Saint Germain di Tuchel. I biancocelesti di Simone Inzaghi ritornano nella competizione dopo una assenza di ben tredici anni.

Queste le fasce ufficiali:

FASCIA 1: Bayern Monaco (GER), Siviglia (SPA), Real Madrid (SPA), Liverpool (ING), Juventus (ITA), Paris Saint Germain (FRA), Zenit (RUS), Porto (POR)

FASCIA 2: Barcellona (SPA), Atletico Madrid (SPA), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Shakhtar Donetsk (UCR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING), Ajax (OLA)

FASCIA 3: Dynamo Kiev (UCR), Lipsia (GERM), Inter (ITA), Olympiacos (GRE), Lazio (ITA), Atalanta (ITA), Salisburgo (AUT), Krasnodar (RUS)

FASCIA 4: Club Brugge (BEL), Borussia Monchengladbach (GER), Basaksehir (TUR), Rennes (FRA), Ferencvaros (UNG), Lokomotiv Mosca (RUS), Marsiglia (FRA), Midtjylland (DAN)

Dove vedere il sorteggio

E’ possibile vedere il sorteggio sui Canali Sky Sport 24 (canale 200 del satellite e 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Si può seguire la cerimonia anche sul Canale 20 di Mediaset.

I gruppi della prossima Champions League

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter,

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta,

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar

Gruppo F: Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio,

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia