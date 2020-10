Calciomercato Napoli, è sfida alla Lazio per un centrocampista croato

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista centrale. A meno di 100 ore dalla fine del calciomercato estivo la società partenopea sta tentando un vero e proprio colpaccio. Gioca in Francia nel Bordeaux ed è nazionale croato. Su di lui l’interesse della Lazio.

Napoli, Basic è il nome nuovo per il centrocampo

Toma Basic è entrato nel mirino del Napoli. Attualmente gioca nella Ligue 1, nel Bordeaux. Ha vestito la maglia della sua nazionale per l’under 19 e 21. Piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Almeno è quanto riporta il quotidiano francese ‘L’Equipe’. Anche perché pare che l’ex giocatore dell’Hajduk Spalato sia rimasto affascinato dal progetto azzurro targato Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo avrebbe già fatto una prima offerta al club francese, ma che non è stata ritenuta idonea e quindi rispedita al mittente. Ciò non significa che le strade siano completamente chiuse, anzi. Però bisogna sbrigarsi perché tra quattro giorni il calciomercato chiuderà. Anche perché l’allenatore del ragazzo, Jean-Louis Gasset pochi giorni fa, per una sua eventuale cessione, ha affermato: “Tutto è possibile“.

Caratteristiche tecniche di Basic

Classe 1996, è un centrocampista centrale molto fisico. Ha un buon controllo di palla e potrebbe essere utilizzato anche come trequartista (nel caso in cui Gennaro Gattuso voglia cambiare modulo). Proprio l’allenatore del Napoli aveva pensato ad un suo ex pupillo per quel reparto: il francese Tiémoué Bakayoko che ha allenato al Milan. Il giocatore del Chelsea è stato proposto anche alla società partenopea, ma è molto probabile un suo ritorno ai rossoneri. Ritornando a Basic è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del NK Zagabria e dell’Hajduk Spalato. Con questi ultimi ha esordito in prima squadra nel 2015 e tre anni dopo è stato ceduto in Francia proprio al Bordeaux.

Altri due club italiani interessati a lui

Non ci sarebbero solo gli azzurri sulle sue tracce, ma anche la Lazio ed il Cagliari. Due settimane fa anche il Milan aveva chiesto informazioni per l’atleta, notizia che poi è stata smentita dal direttore tecnico dei diavoli, Paolo Maldini.

