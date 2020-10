Calciomercato Napoli, apertura totale del centrocampista: le ultime

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere molto importanti per il Napoli di Gennaro Gattuso che sta cercando di completare la rosa per poter affrontare al meglio le tre competizioni.

Calciomercato Napoli, piace Bakayoko

Il Napoli di Gennaro Gattuso ha intenzione di acquistare un altro centrocampista per sopperire alla partenza di Allan e completare il centrocampo. Per gli azzurri le scelte vanno verso calciatori con molta forza fisica e molto intelligenti, da poter utilizzare nei due davanti alla difesa come vere e proprie dighe. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento per Matias Vecino ma poi la trattativa sembra non essere mai partita e fermatasi a delle semplici chiacchiere. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Tiémoué Bakayoko, centrocampista che ha già lavorato con Gattuso ai tempi del Milan e che è rimasto nelle idee del tecnico del Napoli.

Calciomercato Napoli, sfida alla Lazio per un centrocampista

Calciomercato Napoli, apertura totale di Bakayoko

Tiémoué Bakayoko è in uscita dal Chelsea e sta cercando una soluzione congeniale alle sue caratteristiche. Il Milan ha sperato di riportarlo a San Siro dopo l’ottima stagione condotta sotto i comandi di Gennaro Gattuso. Ma i rossoneri hanno preferito concentrarsi sull’esterno (Hauge) e sulla possibilità di acquistare un nuovo difensore centrale e per Bakayoko si sono aperte nuove strade. La Serie A, però, potrebbe ancora attendere il centrocampista francese. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, Bakayoko ha aperto concretamente al Napoli e al suo ex allenatore, Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, Gattuso avrà il suo centrocampista

Bakayoko, serve uno sforzo di De Laurentiis

Il Napoli sta guardando con estremo interesse al futuro del centrocampista francese ma secondo il portale del giornalista di Sportitalia Aurelio De Laurentiis dovrebbe fare unop sforzo importante per portarlo in azzurro. Inoltre, c’è da battere anche la concorrenza straniera. Negli ultimi giorni, infatti, sulle tracce di Bakayoko si sono fiondati anche Paris Saint-Germain ed Hertha Berlino che stanno ancora corteggiando il francese, anche se le piste si sono raffreddate di molto. Il Napoli lavora sodo e ci spera, al 5 ottobre non manca molto.

