Calciomercato Milan, pronta l’offerta per un difensore

Il calciomercato di Serie A entra nel vivo, e a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, la maggior parte delle squadre continua a portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato a puntellare il reparto difensivo con un nuovo profilo importante. I nomi sul taccuino di Massara e Maldini sono tanti, ma nelle ultime ore pare ci siano delle importanti novità per quanto riguarda un giocatore in particolare.

Ultime Milan: pronta l’offerta per Tomiyasu

Il Milan continua il suo mercato, e lo fa pianificando un colpo in difesa, forse ultimo reparto da andare a puntellare. Maldini si sta attivando parecchio in questo ultimo periodo, e tra i diversi profili visionati c’è anche Tomiyasu. Il centrale giapponese è stato protagonista di una scorsa buona annata, e anche quest’anno sembra aver iniziato con il piglio giusto. Giocatore giovane e con margini di miglioramento, l’ideale per il progetto rossonero. Intanto il Diavolo vuole accelerare i tempi prima che sia troppo tardi, e stando a quanto riportato da Sky Sport, offrirà 15 milioni di euro al Bologna in caso di accesso ai gironi di Europa League.

Mercato Milan: l’alternativa a Tomiyasu

Tomiyasu è un’idea molto concreta per il Milan, che intanto pensa a come proseguire con cura nella trattativa. Il giapponese è un giocatore che piace parecchio alla dirigenza, questo anche grazie alla bella annata disputata sotto la guida di Mihajilovic. I rossoneri tengono d’occhio l’obiettivo, ma nel frattempo posano lo sguardo su un altro profilo: Nacho Fernandez. Lo spagnolo è in grado di giocare sia al centro della difesa che terzino, ed in forza al Real Madrid. Il livello è comunque importante, e ad oggi è considerato come il vero piano B.

News Milan: due giovani per la difesa?

Il mercato del Milan si concluderà con l'arrivo di un nuovo difensore, e a proposito di questo attenzione anche a due giovani interessanti. Parliamo di Dalot e Fofana, entrambi considerati come obiettivi veri e propri.