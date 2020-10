Calciomercato Juventus, è asta per Milik. Le squadre interessate

Il centravanti del Napoli non ha voluto rinnovare il contratto con la società partenopea ed è per questo motivo che è stato messo fuori rosa dal patron Aurelio De Laurentiis. Dovrà rimanere nella città partenopea fino al giugno del 2021, a meno che non succeda qualcosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Le squadre interessate al calciatore di certo non mancano.

Milik, non solo la Juventus: ecco i club interessati

Arkadiusz Milik ha già visto da casa le prime due partite in cui sono scesi i suoi compagni di squadra in campionato. Il centravanti polacco non rientra più nel progetto tecnico della società ed è per questo motivo che è stato fatto fuori da Gennaro Gattuso. Doveva trasferirsi alla Roma, ma nelle visite mediche che sono state effettuate a Zurigo si sono riscontrati i soliti problemi alle ginocchia già operate che ne hanno fatto saltare la trattativa. Di conseguenza è saltato anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus che è rimasto nella capitale. Tornando a Milik non mancano i corteggiatori: in primis ci sarebbe ancora la Juventus. Lo voleva Maurizio Sarri, che poi è stato esonerato agli inizi di agosto subito dopo la sconfitta in Champions contro l’Olympique Lione. Potrebbe essere un’idea per Pirlo. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interessamento del Tottenham di José Mourinho, alla ricerca di un vice Harry Kane. Almeno per ora notizie dall’Inghilterra non ce ne sono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, due squadre piombano sul difensore

In A ci pensa anche la Fiorentina

Non ci sono solo i bianconeri per l’ex Ajax. Come squadra italiana è in lizza anche la Fiorentina, nel caso in cui dovesse partire Dusan Vlahovic e soprattutto Federico Chiesa. Con i soldi dalla cessione di quest’ultimo si potrebbe provare l’assalto proprio a Milik. Il Napoli per il suo cartellino vuole sempre 25 milioni di euro. Non è detto che questo discorso possa essere rimandato a gennaio, anche perché è difficile iniziare una trattativa a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa risponde allo United

Quattro top club europei seguono la vicenda

Nella lista ci sono anche il Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain e il Bayern Monaco che potrebbero fare più di un pensierino per l’attaccante. Il classe 1994 non vuole di certo rimanere un anno fermo e sta aspettando l’offerta giusta per poter andare via da Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Chiesa: arriva l’annuncio di Paratici