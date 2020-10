Calciomercato Inter, Conte ha deciso sul difensore: nuovo colpo in arrivo

Calciomercato Inter, Darmian arriva nonostante le permanenze nerazzurre: la situazione

Ha trovato la seconda vittoria in pochi giorni il club nerazzurro ed è soddisfatto Antonio Conte. Il calciomercato dell’Inter però non si ferma e Matteo Darmian resta in auge tra gli obiettivi. Sì, perché qualche problemino in difesa l’Inter ancora lo dimostra, nonostante le incredibili qualità tecniche che sono venute fuori tra Fiorentina e Benevento, con la bellezza di nove gol siglati in praticamente 4 giorni. Non si registrano solo però i gol fatti, ma anche quelli subiti, che sono ben cinque. E in campo c’era Skriniar, che l’Inter ha ormai dichiarato fuori mercato.

Inter, il colpo Darmian si fa a prescindere da Skriniar e Ranocchia: l’ultimo sforzo di Beppe Marotta e Suning

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, l’Inter andrebbe dritta su Matteo Darmian. Il calciatore del Parma sarebbe pronto a vestire una maglia importante come quella dei nerazzurri, dicendo addio al club dei crociati. Milan Skriniar non si muove da Milano, l’Inter ha annunciato la sua permanenza con i soli 30 milioni, offerti dal Tottenham, che non bastano alla società nerazzurra per darlo via. Ne servirebbero 50-60, proposta mai avanzata dai londinesi. Sull’altro fronte, sembra essere sfumata anche la cessione di Ranocchia, che non va più al Genoa, anche se i colpi di scena in questo rush finale di calciomercato, potrebbero non mancare. A prescindere dalle soluzioni in uscita, però, l’Inter andrà dritta per la propria strada. E questa, porta al nome di Matteo Darmian, da mettere subito a disposizione di Conte.

Parma-Verona, l’ultima per Matteo Darmian? L’Inter vorrebbe prelevarlo prima

Nelle intenzioni del Parma ci sarebbe quella di trattenere Darmian ancora per un po’ e poi magari cederlo. Contro il Verona potrebbe essere l’ultima ai crociati per il calciatore italiano, pronto alla sua nuova esperienza in maglia Inter. Il ds Carli lo ha annunciato liberamente, dell’opzione concreta di vederlo all’Inter, con la situazione legata al trasferimento, che va avanti ormai da troppo tempo. Un interesse nato già da quando il giocatore vestiva la maglia del Manchester United, interesse concretizzato dopo il ritorno in Italia.

