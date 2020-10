Calciomercato Inter, vicino l’addio al difensore: le ultime

Il mercato dell’Inter continua con grande intensità, e a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, i nerazzurri stanno tuttora cercando di gestire al meglio la situazione per quanto riguarda le uscite. Nella rosa nerazzurra ci sono diversi esuberi, e alcuni di questi in difesa, dove ci sono dei giocatori che non rientrano minimamente nei piani di Antonio Conte. Attenzione a quello che può succedere nelle prossime ore.

Ultime Inter: Dalbert vicinissimo alla partenza

Nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità per quanto riguarda Dalbert, terzino francese di proprietà dell’Inter. I nerazzurri si stanno impegnando per trovargli una sistemazione, e pare che il club più vicino sia il Rennes. La squadra francese sta insistendo parecchio, e stando a quanto riportato da Sky Sport, la conferma della trattativa sarebbe arrivata dai nerazzurri stessi. Il giocatore arriva da una buona annata disputata in prestito alla Fiorentina, ma Conte ha già troppe opzioni in quella zona di campo. Monetizzare il più possibile dalla cessione significherebbe poter andare ad investire per un eventuale colpo last minute.

Mercato Inter: Dalbert per arrivare ad Alonso?

La cessione di Dalbert è ormai ad un passo, e l’Inter pensa a monetizzare il più possibile dall’operazione. Un ulteriori entrata di denaro permetterebbe ai nerazzurri di poter affondare il colpo per Marcos Alonso. Il terzino spagnolo è ancora un obiettivo dalle parti di Milano, e chissà che non possa esserci l’assalto negli ultimi giorni di sessione. Il giocatore è però nel mirino anche della Juventus, ed è per questo che potrebbe scatenarsi un vero e proprio duello tutto italiano. L’Inter continua a riflettere, e intanto spera di cedere Dalbert il prima possibile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo Marcos Alonso: la formula, beffata l’Inter

News Inter: Conte ha scelto il nuovo difensore

Dalbert è ad un passo dall’addio, Marcos Alonso è ancora un’idea, e Conte pare abbia già scelto il nuovo difensore. Stiamo parlando di Darmian, vecchio pallino dei nerazzurri, e che adesso può davvero trasferirsi a Milano. Manca poco per la chiusura, si attendono delle novità nella giornata odierna.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Inter, Conte ha deciso sul difensore: nuovo colpo in arrivo