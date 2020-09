Udinese-Spezia, Italiano: “Vincere motivo d’orgoglio. Mercato? Vediamo…”

Primi tre punti e prima vittoria in campionato nella sua storia, in Serie A, per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Quest’ultimo ha portato i bianconeri nella massima serie nella passata stagione.

Le parole di Italiano dopo Udinese-Spezia

Primi tre punti conquistati per lo Spezia di Vincenzo Italiano, dopo il passo falso all’esordio contro il Sassuolo in casa. Queste le sue dichiarazioni a ‘Sky Sport’ dopo il match vinto contro l’Udinese di Luca Gotti: “Siamo molto soddisfatti di questa vittoria. Conoscevamo le difficoltà che potevamo incontrare in questa sfida e vincere questo incontro mi dà grande soddisfazione. Sono contento anche perché abbiamo fatto felici molti tifosi in città. Vincere è motivo di orgoglio. E’ una settimana difficile in cui giocheremo tre volte. Galabinov è un ragazzo eccezionale. Ha motivazioni e merita tante soddisfazioni. Rafael? E’ stato decisivo, è entrato dalla panchina ha fatto due miracoli e poi l’assist finale. Dobbiamo ancora inserire al meglio i nuovi arrivati, credo che questa sia la difficoltà più grande per me in questo momento. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare nella concentrazione. Mercato? La società sta facendo grandi sforzi. Molti di loro sono arrivati in ritardo e con la preparazione non sono al meglio. Dobbiamo giocare con entusiasmo, non aver subito oggi è un qualcosa di importante. Un altro attaccante? Ne abbiamo uno che ha realizzato tre reti in due partite, poi se dovessero arrivarti altri calciatori ben venga“.

