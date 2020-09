Milan, Tonali: “Covid? Rispettiamo le regole”

Sandro Tonali, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato del suo momento nel corso di un’intervista concessa a DAZN.

Intervista a Tonali

Coronavirus?

“La stiamo vivendo con tutte le precauzioni del caso, noi abbiamo rispettato tutte le linee guida. La concentrazione è sempre sulla partita che deve venire, sono felice di essere con questo gruppo, che sta rinascendo dopo gli ultimi mesi in cui stiamo giocando veramente bene, questo fa molto piacere”.

Rio Ave?

“Andremo in campo con entusiasmo e concentrati per cominciare forti, la gara è decisiva per l’accesso ai gironi d’Europa League, è una partita molto importante per noi, dobbiamo vincere, questa è l’unica cosa che vogliamo fare”.

Tonali sulla scelta

Scelta Milan?

“Non so se ci fossero altre squadre, ho detto al mio agente di non dirmi nulla, ho lasciato lavorare il mio procuratore. Nel momento in cui è arrivata una proposta davvero concreta come quella del Milan mi ha avvisato e solo in quel momento ho deciso. Ci è voluto un minuto, uno scambio di parole ed eravamo già intesi tutti, per me è tutto fantastico è stato bellissimo il momento in cui ho avuto la certezza che sarei venuto al Milan”.

Videochiamata con Gattuso?

“Noi ci sentiamo molto spesso, mi fa piacere, ma era solo una chiamata per chiedergli la numero 8 ma è stata la giusta occasione per fargli sapere che venivo a giocare nel Milan. La prima cosa che mi ha detto è di rimanere antico, sia dentro che fuori dal campo, sappiamo che significato ha, anche lo scorso anno abbiamo parlato. Soprattutto dentro al campo mi ha detto di giocare dando tutto come faceva lui”.

Tonali su Ibra

Zlatan Ibrahimovic?

“MI è subito stato vicino in tanti momenti, ti carica nei momenti in cui non vanno le cose, si fa sentire anche adesso. Kessié è il presidente dello spogliatoio? Lui è un personaggio, è simpaticissimo, magari è il capo ma non so cosa significhi, sono appena arrivato. E’ una gran persona, molto buona ed è forte può diventare un campionissimo”.

Titolare?

“Sto dando il mio meglio, poi i momenti arrivano, siamo quattro centrocampisti e lavoriamo sempre bene per arrivare a giocare da titolari, questo è già un grande allenamento perchè dobbiamo dare sempre il massimo”.