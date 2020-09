Lazio-Atalanta, Inzaghi: “Gli episodi non hanno girato dalla nostra parte”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ subito dopo la sconfitta dei suoi ragazzi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Le parole di Inzaghi dopo Lazio-Atalanta

Ecco le dichiarazioni del tecnico di Piacenza: “I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, siamo mancati negli episodi. Il risultato non è giusto, ma dobbiamo analizzare gli errori commessi nelle occasioni dei gol. L’Atalanta ha costruito 5 occasioni e ha segnato 4 reti. Gli episodi non hanno girato dalla nostra parte. Dovevamo difendere meglio“.

Mercato: “Ho detto che eravamo in ritardo, ma non sapevamo di dover affrontare l’Atalanta e l’Inter, nelle prime tre giornate. Tare ha parlato del mercato. Noi lavoreremo per recuperare le energie e gli uomini per la partita di domenica. Dispiace per il risultato, ma sono sicuro che faremo una grande stagione. Le distanze vanno sempre mantenute, ma è vero che con 10 tiri nello specchio, non mi era mai capitato di perdere 4-1. Non posso rimproverare l’impegno ai miei ragazzi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lazio-Atalanta: risultato, sintesi e tabellino del match