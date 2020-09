Genoa, confermati 14 tesserati positivi: il comunicato (UFFICIALE)

E’ caos in Serie A per il caso Genoa. Il club ligure ha riscontrato 14 tesserati positivi al Coronavirus nei giorni scorsi dopo la gara con il Napoli. Ora è il club azzurro in ansia che attende l’esito dei tre tamponi che verranno effettuati durante la settimana in vista della partita con la Juventus di domenica. Gara che per il momento non è a rischio rinvio. Non si può dire lo stesso, invece, per Genoa-Torino. Sono ben 11 i calciatori contagiati della squadra di Rolando Maran e per questo la Lega, molto probabilmente deciderà di rinviare la partita.

Genoa, il comunicato ufficiale sul caso dei calciatori positivi

E’ arrivato nelle ultime ore il comunicato del Genoa sul caso di Coronavirus. Il club ligure ha aggiornato il bollettino, confermando la positività di 14 tesserati, tra cui 11 calciatori.

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Genoa-Torino, partita a rischio rinvio

Nella giornata di oggi potrebbero arrivare notizie in più riguardo il possibile rinvio di Genoa-Torino. La Lega vorrebbe evitare di rinviarla a causa del recupero che poi risulterebbe difficile da effettuare viste le date accavallate. Intanto, il regolamento UEFA dice che con 13 calciatori la gara deve essere rinviata. Sono 11, invece, i calciatori contagiati del Genoa, ora tutto è da vedere e in mano alla Lega Serie A.

Calciomercato Genoa, arriva il colpo Scamacca

Intanto, il Genoa continua a lavorare sul mercato in entrata. Il club ha sondato a lungo Mario Balotelli, ma la trattativa non sembra poi così facile da chiudere, per questo, il ds Faggiano ha virato su Gianluca Scamacca, giovane attaccante del Sassuolo che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ascoli in Serie B mettendosi in mostra con grande prestazioni.