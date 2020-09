Poco prima dell’inizio del match tra Udinese e Spezia è intervenuto il direttore dell’area tecnica dei bianconeri, Pierpaolo Marino, davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’. Ha annunciato novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di un suo calciatore che potrebbe addirittura non cambiare aria.

Udinese, Marino respinge le offerte per De Paul: “Non sono serie“

L’Udinese vuole subito riscattarsi dalla sconfitta della prima giornata contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Oggi pomeriggio giocherà in casa contro la neopromossa Spezia (che ha avuto un esordio da incubo perdendo 4-1 in casa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi). Davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’, poco prima dell’inizio della partita, l’ex direttore sportivo del Napoli e Atalanta ha rilasciato un’intervista. Ha parlato del futuro di uno dei top player dei bianconeri, ovvero Rodrigo De Paul. Queste le parole di Marino: “All’inizio della stagione, quando tutti lo vedevano come possibile partente e con la valigia già in mano, io avevo detto che vederlo partire sarebbe stata una sorpresa. Al club sono arrivate delle offerte, ma non le abbiamo reputate serie per un calciatore del suo valore. Il calciatore argentino merita molto di più. A questo punto tutti noi, a partire dal patron Pozzo, vogliamo che Rodrigo resti con noi. Se non è successo nulla in questi giorni, non posso mai credere che a quattro giornate dal termine del calciomercato possa succedere qualcosa“. Il numero 10 è stato mandato in campo, dal primo minuto, dal tecnico Luca Gotti.

Ancora Marino sul giocatore: “Pozzo ha la possibilità economica di mantenerlo in rosa“

“Abbiamo ricevuto molte offerte da squadre sia italiane che estere (si era parlato di un interessamento del Leeds United di Marcelo Bielsa), ma le abbiamo ritenute non idonee. Ed è per questo che tutta la famiglia Pozzo ha deciso che nostro atleta continuerà ad essere un giocatore dell’Udinese“.

Sul nuovo acquisto Pereyra: “Contenti del suo ritorno“

“Pereyra? Un grandissimo acquisto. Siamo molto contenti del suo ritorno. Questo trasferimento è avvenuto solo per l’ottimo rapporto con il Watford“.

