Calciomercato Roma, nuova offerta per un difensore

Ore molto calde per il mercato di Serie A, con le principali big che provano e continuano a piazzare gli ultimi colpi in questa sessione estiva. Attenzione in particolare alla Roma, che sta provando a puntellare il reparto difensivo per poi affrontare al meglio la stagione. A proposito di questo pare ci siano delle novità molto importanti riguardo un obiettivo.

Ultime Roma: rilancio per Smalling, i dettagli

Tra gli obiettivi principali della Roma c’è senza dubbio Chris Smalling, difensore centrale del Manchester United, protagonista di un’ottima annata ai giallorossi in prestito. Il ritorno in Inghilterra non è stato graditissimo, e sia il club capitolino che il giocatore speravano in un epilogo diverso. La trattativa per il riscatto è andata avanti ad oltranza, ma le cose si sono complicate a tal punto da non poter più affondare il colpo. Ora però la Roma vuole riprovarci, o meglio, lo ha già fatto: stando a quanto riportato da cm.com, pare sia stata presentata una nuova offerta di circa 15 milioni di euro. Una cifra importante, e che si avvicina parecchio ai 20 milioni richiesti dai Red Devils. La svolta è possibile? Non è da escludere, a patto che il club inglese non si impunti ancora una volta.

News Roma: si attende per Smalling

Smalling è la vera priorità in difesa per la Roma, ed è chiaro e palese di come il club giallorosso voglia cercare a tutti i costi di strappare il tanto agoniato “si” da parte del Manchester. Impresa non facile, ma intanto l’offerta è stata presentata, con una risposta che è prevista tra domani e massimo venerdì. Ultimo assalto all’inglese, se dovesse arrivare un altro rifiuto, allora ecco che si tenterà l’assalto last minute ad un altro profilo.

Mercato Roma: nuova ipotesi per un prestito

Intanto la Roma pensa anche ad altri nomi per la difesa, e spera di poter trovare il profilo giusto prima che il mercato chiuda il 5 ottobre. Come ipotesi ci sarebbe anche Nacho Fernandez, centrale e terzino spagnolo in forza al Real Madrid. In uscita dai Blancos, può essere un’occasione d’oro.

