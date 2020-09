Calciomercato Juventus, colpo Chiesa: le parole di Commisso

La Juventus di Andrea Pirlo si prepara al big match di domenica sera, ore 20:45, contro il Napoli. Partita che però rischia di essere rinviata, a causa del caso Genoa e dei tanti contagi da Coronavirus usciti fuori proprio dopo la gara con il Napoli. Questa settimana i calciatori e lo staff azzurro si sottoporranno a tre tamponi, in attesa poi di capire gli sviluppi. Intanto, la società accelera sul mercato. Ultima settimana decisiva per Paratici e Nedved che devono chiudere ancora qualche colpo per accontentare il proprio allenatore. In arrivo uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

Calciomercato Juve, assalto a Chiesa

Trattativa lampo quella della Juventus che in poche ore è riuscita a raggiungere un accordo per Federico Chiesa con la Fiorentina. Il classe 1997 si trasferirà a Torino con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto per un totale di circa 50 milioni di euro. Operazione importante per il club bianconero che ha pronto un contratto di cinque anni per il calciatore a 4,5 milioni di euro a stagione.

Mercato Juventus, le parole di Commisso su Chiesa

Questa mattina, dopo le notizie trapelate in tarda serata sull’affare Chiesa-Juventus, sono arrivate anche le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il patron viola ha affrontato più argomenti, su tutti quello del mercato in entrata della Fiorentina che in un anno dal suo arrivo è stato molto dispendioso: “Non sono venuto qui a fare i soldi, ma nemmeno a buttarli”. Queste le parole di Commisso, che poi sull’affare Chiesa ha glissato con un: “Non voglio parlarne”. Indizio chiaro di come la trattativa sia ben avviata e in corso, dato che in precedenza ad ogni domanda su Chiesa il presidente ha sempre risposto in maniera secca e sincera. Intanto, oltre ad aver bloccato Callejon come sostituto, la Fiorentina ha messo gli occhi anche su Deulofeu. L’ex Milan è pronto a tornare in Serie A.

Chiesa-Juventus, prima una cessione

Prima di chiudere la grande operazione però la Juventus dovrà fare un’uscita importante. Il nome è quello di Douglas Costa, che però al momento rifiuta più offerte e blocca il mercato bianconero.