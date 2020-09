Calciomercato Fiorentina: Commisso trova il sostituto di Chiesa

Riecco in Serie A, Gerard Deulofeu. Il fantasista spagnolo rientra negli obiettivi di calciomercato della Fiorentina, ecco quando e come potrà diventare cosa concreta.

Calciomercato Fiorentina, Deulofeu ritorna in Serie A: Commisso pronto a chiudere per il sostituto di Chiesa

E’ la voce di calciomercato in casa Fiorentina, quella legata all’addio di Federico Chiesa. Il giovane talento italiano potrebbe trasferirsi alla Juventus e, per tale motivo, la società di Rocco Commisso si trova ora costretta a pescare dal mercato. Sì, perché le prime due di casa viola hanno lasciato ottimi spunti in merito alla possibilità di competere da parte dei viola, che vorrebbero continuare sulla scia di quanto si è visto nelle prime due giornate, con o senza Chiesa. E’ per questo che l’idea andrebbe sul prelevare un top player, dalle caratteristiche simili, pronto ad infiammare l’Artemio Franchi. E questo, potrebbe essere Gerard Deulofeu.

Fiorentina, affare alla Mohamed Salah: questa volta sarà a titolo definitivo

L’ultima volta che la Fiorentina andò a prelevare un talento dal campionato inglese, tra gli esterni di attacco, fu per prendere Mohamed Salah e, ad oggi, sappiamo tutti com’è andata. Una grandissima rampa di lancio fu per l’egiziano, ma adesso Commisso desidera che, per Deulofeu, Firenze sia un punto di arrivo. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, il talento spagnolo potrebbe ben presto giungere a Firenze, per giocare in maglia viola. La soluzione più giusta per risolvere il caso Chiesa, sempre più vicino alla Juventus. Non appena le parti si aggiorneranno, con relativo passaggio del calciatore a Torino, sarà assalto a Deulofeu.

Fiorentina, si attende Deulofeu: Commisso nel frattempo blocca Callejon

Il piano B low cost porta il nome di José Callejon. L’ex Napoli non ha ancora trovato squadra, sistemazione che potrebbe trovare dunque in Serie A e in maglia viola. Lo spagnolo ha vissuto sette anni importanti in Italia e potrebbe dunque continuare la sua avventura nella nostra penisola. Il primo tra i nomi resta quello di Gerard Deulofeu che, tra l’altro, interessava anche al Napoli che avrebbe sostituito proprio lo spagnolo con l’altro calciatore iberico, ma poi Hirving Lozano ha convinto a pieno voti e non se n’è fatto più niente. Adesso potrebbe essere il sostituto di Federico Chiesa, sempre più in orbita Juventus.

