Benevento-Inter 1-4 LIVE: mattanza nerazzurra

Benevento ed Inter si affrontano questo pomeriggio per il recupero della prima giornata di campionato. I padroni di casa vogliono fare bella figura, la squadra di Conte deve ovviamente fare risultato per confermarsi dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Benevento-Inter: la sintesi

Inter che parte fortissima, e che riesce a trovare subito il gol del vantaggio con il solito Lukaku. Il belga raccoglie un bel passaggio da parte di Hakimi, e a porta vuota buca Montipò. Da lì in poi sembra essere una vera mattanza, con i nerazzurri che trovano quasi subito il raddoppio con Gagliardini: il centrocampista viene servito da Young, e con una bella conclusione fa 2-0. Il 3-0 arriva al 28′, e segna ancora Lukaku sfruttando un errore da parte del portiere avversario. Al 34′ il Benevento riesce ad accorciare le distanze: errore stavolta di Handanovic, che regala palla a Caprari per il 3-1. Allo scadere della prima frazione c’è spazio per un altro gol dell’Inter: Hakimi realizza la prima rete in Serie A con la maglia nerazzurra.

Formazioni ufficiali

Benevento (4321): Montipó; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; R.Insigne, Caprari; Moncini. All. Filippo Inzaghi.

Inter (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Skriniar, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Sensi, Young; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte.

Marcatori: Lukaku (I) Gagliardini (I) Lukaku (I) Caprari (B) Hakimi (I)

Ammoniti: