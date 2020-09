Oroscopo di domani 30 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 30 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Inizio settimana dove hai molta voglia di liberarti di alcuni pesi. L’amore è rimasto un po’ in disparte. Sei preso dall’attività. Le stelle sono dalla tua parte. Attento a qualcuno che può giocarti un brutto scherzo.

Toro. Giornata particolare. In questi giorni ci sono troppe tensioni da risolvere. Non cerchi mai le soluzioni semplici e ti proponi sempre nuove sfide. Entro Aprile puoi ottenere qualcosa di buono.

Gemelli. Luna in opposizione che porta tensioni. Metti alla prova una persona per capire quanto è solidale con te. Entro Ottobre o Novembre andrà cambiato qualcosa che sul lavoro non va. C’è già chi pensa a nuovi progetti.

Cancro. Cerca di badare più alle spese, non stai gestendo al meglio i tuoi risparmi. Sii più maturo e non lasciarti trascinare troppo dagli altri.

Leone. Hai un innato senso dell’aiuto per gli altri. Tante persone del tuo segno si dedicano a volontariato o fanno bene per persone e animali. Puoi recuperare un sentimento per te stesso questo inizio di settimana.

Vergine. Il periodo è davvero buono e le coppie si vogliono bene. Grande sentimento anche per chi ha vissuto problemi e separazioni.

Oroscopo Paolo Fox 30 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mercoledì che ti invita a fare qualcosa in più per te stesso. Mese che non è stato molto passionale. Nell’ambito del lavoro ci sono state piccole tensioni. Lavoro eccellente, puoi definire un accordo o un contratto.

Scorpione. Giornata di recupero, ogni tanto non ti va di fare le cose. Passi momenti di totale apatia. In certe giornate ti senti pronto a sfidare qualsiasi persona, ma in altri momenti la pigrizia prende il sopravvento.

Sagittario. Prossimi tre giorni combattenti. Ti invito a fare le cose che senti senza forzare troppo le situazioni. Dovrai stare doppiamente attento. C’è un po’ di calo fisico.

Capricorno. Questa settimana è partita in modo insidioso. Devi ricaricare le pile. Va evitata la polemica ad ogni costo. Il mese di marzo sarà importante per i progetti futuri.

Acquario. I tuoi progetti cominciano finalmente a prendere forma, sul lavoro le cose vanno benissimo. Ti senti finalmente più appagato e contento di quello che fai.

Pesci. Sei un nervoso ultimamente, forse a causa di qualche disguido avuto con le persone a stretto contatto con te. Cerca di chiarire il prima possibile.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: La squadra di Gattuso ha iniziato al meglio la stagione, si prospetta tanto divertimento ed emozioni. Gli azzurri vogliono continuare a fare bene, ma contro la Juventus avranno bisogno di una prestazione super.