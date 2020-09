Juventus-Napoli, la Lega pensa al rinvio: cosa succede ora in Serie A?

Juventus-Napoli rinviata? La Lega riflette sulla possibilità, il match è a rischio

E’ caos in Serie A, la notizia del numero enorme dei positivi ha messo in allarme l’intero calcio italiano. Un effetto domino che, appunto, potrebbe recare danni irreparabili al proseguo del campionato. Sì, perché è già venuta fuori la concreta possibilità del rinvio di Genoa-Torino, sfida che vede appunto protagonista un club con ben 8 giocatori positivi al Coronavirus e, inoltre, anche la sfida del club partenopeo. Domenica alle 18 è andata in scena al San Paolo la sfida tra Napoli-Genoa, che ha visto protagonista in campo la squadra azzurra, a rischio contagio con gli innumerevoli casi di Covid che sono scesi in campo, tra i grifoni. Ed è per questo che, di conseguenza, diventa complicato ipotizzare il normale svolgimento di Juventus-Napoli, big match in programma nella serata di domenica.

Serie A, rischio effetto domino: cosa succede al campionato? Intanto Juventus-Napoli potrebbe essere rinviata

Stando a quanto rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport, adesso, il panorama della Serie A trema. Sì, perché sarebbe già a rischio il big match tra Juventus-Napoli, che dovrebbe giocarsi nella serata di domenica. La Lega calcio non esiterà a rinviare il match, qualora dovessero spuntare fuori nuovi positivi. O addirittura, rinviare il match a prescindere, per evitare una situazione analoga a quella del Genoa dove i calciatori, prima sono risultati negativi – a poche ore dal match – e poi hanno manifestato la positività al virus stesso. Insomma, una caotica situazione che potrebbe risolversi solo con uno stop momentaneo delle manifestazioni sportive, per le squadre interessate.

Juve-Napoli, presto una decisione in Lega calcio: ansia in casa azzurra per l’esito dei tamponi

Sarà un’annata complessa, le premesse sono negative. Solo alla terza giornata quando tutti avrebbero voluto vedere gli stadi cominciare a riempirsi, si parla già di rinvio. La situazione è difficile, la Lega Serie A cercherà di capire come muoversi in questi casi, mettendo in atto il protocollo. In ogni caso, il Napoli si sottoporrà ai test quest’oggi, ma non è da escludere il problema legato all’incubazione del virus, con lo stesso che potrebbe manifestarsi nei giorni successivi, come più volte hanno ribadito i virologi. Gestire Juventus-Napoli diventa ora troppo complicato, presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti, con decisioni a riguardo.