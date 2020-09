Dopo la roboante vittoria contro il Genoa, il Napoli si appresta ad affrontare l’ultima settimana di calciomercato che potrebbe portare a numerose sorprese, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Napoli, Maksimovic verso la Premier League

Tra i nomi in uscita del Napoli c’è anche Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è la terza scelta di Gennaro Gattuso e ha il contratto in scadenza nel 2021. Al momento non ha approfondito il discorso con il club azzurro e potrebbe addirittura non farlo. Il suo agente, Fali Ramadani, è lo stesso di Kalidou Koulibaly e potrebbe decidere di portare l’ex Torino lontano dal club partenopeo dopo le resistenze di De Laurentiis nel cedere il difensore senegalese. Nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Sky Sport, si sono fatte vive due squadre di Premier League per il serbo e l’ultima settimana potrebbe essere quella decisiva per il passaggio del difensore in Inghilterra. West Ham e Fulham hanno chiesto informazioni al Napoli e potrebbero tentare l’affondo a partire da domani.

Calciomercato Napoli, anche Milik piace in Premier

Gli azzurri, inoltre, cercano di cedere anche Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, così come Maksimovic, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha alcuna chance con Gennaro Gattuso dopo l’innesto di Victor Osimhen e potrebbe dire addio in quest’ultima settimana. Dopo l’intreccio finito male con Roma e Juventus, per il passaggio di Dzeko in bianconero e quello di Milik in giallorosso, c’è il Tottenham di José Mourinho sulle tracce del polacco. Le prime offerte non hanno convinto De Laurentiis che chiede ancora 25 milioni di euro ma, secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sono ancora flebili speranze che gli Spurs affondino il colpo.

Napoli, si cerca un centrocampista

Intanto gli azzurri sono ancora alla ricerca di un centrocampista centrale. Dopo l’addio di Allan, Gattuso ha solo cinque centrocampisti e stanno cercando un nuovo calciatore con caratteristiche differenti da quelle del brasiliano. Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, piace al Napoli e il suo acquisto potrebbe essere chiuso nei prossimi giorni e poi, in caso di addio di Maksimovic, si punterà su un nuovo difensore centrale.

