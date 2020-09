Il Milan sta cercando un’alternativa al difensore che ha snobbato l’offerta dei rossoneri e ha preferito provare l’esperienza in Inghilterra. Si cerca un centrale nel campionato italiano.

Milan, niente Fofana. Va al Leicester

Altro colpo del Leicester City di Brendan Rodgers che preleva il difensore francese Wesley Fofana dal Saint-Etienne. L’affare sta per concludersi per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Soldi che il Milan non ha mai pensato di spendere per il reparto difensivo. Il calciatore a breve firmerà un contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Abbandona la Ligue 1 per approdare in Premier League. I rossoneri erano sulle sue tracce da non molto tempo, ma pare che dovranno virare su altri obiettivi. Un centrale può arrivare, direttamente, dal campionato italiano. Nelle ultime ore infatti stanno aumentando i contatti con una società di Serie A che, davanti ad una offerta irrinunciabile, può cedere il proprio tesserato ai ‘diavoli’.

Contatti con il Bologna per Tomiyasu

Nome nuovo per la difesa: si tratta del giapponese Takehiro Tomiyasu. E’ un classe 1998 e nel 2019 è arrivato in Italia. Sotto la corte di Sinisa Mihajlovic si è sempre comportato bene ed è stato uno dei migliori nella passata stagione. Ci sono già stati dei contatti, come ha confermato anche il direttore sportivo dei felsinei, Riccardo Bigon. Ieri sera, prima del match tra Bologna e Parma, l’ex ds del Napoli ha parlato di una possibile cessione del suo tesserato. La valutazione del calciatore è di 25 milioni di euro. Molto più bassa rispetto a quella del francese. Il Milan ci sta seriamente pensando, anche perché a breve verrà ufficializzata una cessione definitiva e quindi il club ha abbastanza soldi per poter investire per l’ex Sint-Truiden.

A breve la cessione di Paquetà all’Olimpique Lione

Dopo solo un anno e mezzo Lucas Paquetà infatti, sta per lasciare i colori rossoneri e l’Italia. Il centrocampista brasiliano ha completamente deluso le aspettative, con Stefano Pioli è sempre stato in panchina nella maggior parte dei match. La sua nuova avventura si chiama Olimpique Lione. I francesi, allenati da Rudi Garcia, sono pronti ad offrire 20 milioni di euro. Soldi che saranno subito reinvesti per il centrale rossoblu.

