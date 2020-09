L’ultima settimana di calciomercato, si prospetta particolarmente interessante per il Milan che sta lavorando su più tavoli per completare la rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, in difesa piace Fofana

Nelle ultime ore il Milan ha chiuso per la cessione a titolo definitivo di Lucas Paquetà al Lione e si appresta a reinvestire immediatamente gli incassi sugli ultimi obiettivi in entrata. La priorità è migliorare il reparto difensivo, al momento orfano di Alessio Romagnoli e Leo Duarte, che ne avranno almeno fino alla sosta per le Nazionali. Per Stefano Pioli, dunque, è necessario agire il prima possibile per riuscire a puntare anche su altri nomi e per avere maggiori opportunità. Da tempo piace Wesley Fofana, difensore centrale del Saint-Etienne, che fa gola a mezza Europa.

Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare Paquetà

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Fofana

Stando a quanto riferisce calciomercato.com, oggi il Milan farà un nuovo tentativo con il club transalpino: i contatti vanno avanti da tempo, sia con la dirigenza neroverde che con l’entourage del giocatore ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Sulle tracce del difensore classe 2000, infatti, c’è anche il Leicester di Brendan Rodgers che ha intenzione di ringiovanire il reparto arretrato e sarebbe pronto a soddsifare le richieste particolarmente esose del Saint-Etienne. Al momento, però, la trattativa tra Foxes e il club francese vive una fase di stallo ed è proprio per questo che il Milan sta tentando l’inserimento in extremis.

Calciomercato Milan, il PSG piomba su un obiettivo rossonero

Milan, occhi su Dalot

In attesa di conoscere le possibilità per arrivare a Fofana, il Milan si muove anche per nuovi innesti sulle corsie laterali difensive. Davide Calabria sta facendo molto bene in questo inizio di campionato e potrebbe aver scalzato definitivamente Andrea Conti, ma per Pioli ancora non basta. Perciò, secondo quanto riferisce Sky Sport uno dei nomi più graditi a Milanello è quello di Diogo Dalot del Manchester United. Il terzino portoghese classe 1999 piace molto a Maldini, che avrebbe già formulato un’offerta al club inglese. Prestito con diritto di riscatto, rifiutata dai Red Devils che vogliono cedere il giocatore solo a titolo definitivo.

