Calciomercato Juventus, interviene l’ONU

A gennaio, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Al-Duahil annunciava l’arrivo di Kwang-Song Han per cinque milioni di euro. Ora però, come riportato da L’Equipe, ci sarebbero delle novità legate a quel trasferimento: la Juventus potrebbe aver violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord, attivate perché il paese asiatico non ha rinunciato al suo programma nucleare.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa in Premier League?

Calciomercato Juventus, addio Han: interviene l’ONU

Secondo gli esperti del Consiglio di Sicurezza, tutto questo andrebbe contro le risoluzioni dell’ONU che vietano ai nordcoreani di lavorare all’estero. Secondo quanto si legge sul quotidiano francese, infatti, il Consiglio di Sicurezza a gennaio ha avvertito l’Italia della questione e, nonostante questo, il trasferimento non è stato annullato. Le sanzioni dell’ONU contro la Corea del Nord per non aver rinunciato al proprio programma nucleare prevedevano che gli Stati membri inviassero in patria i lavoratori nordcoreani all’estero entro dicembre 2019.

Calciomercato Juventus, addio ad un passo: le ultime

Mercato Juve, rischio penalizzazioni?

Gli avvisi arrivati in Italia, dunque, non hanno trovato il giusto riscontro nel nostro Paese. La Juventus ha agito senza tener conto delle regole imposte dall’ONU. La questione, in questo momento, è ancora sotto indagine e presto potrebbe portare a provvedimenti alquanto importanti, proprio in fase di calciomercato, ai bianconeri che potrebbero anche rischiare uno stop al calciomercato in caso di accertata colpevolezza. Il club di Andrea Agnelli presto si attiverà per portare alla luce la verità dei fatti e per difendersi circa la cessione di Han e delle buona fede nella trattativa.

