Calciomercato Juventus, Douglas Costa risponde alle avance dei Wolves

Grandi movimenti di mercato in Serie A, dove ci sarà ancora tanto spazio per quanto riguarda acquisti e cessioni. Anche la Juventus vuole gestire al meglio la situazione per quanto riguarda le partenze, e sul taccuino dei cedibili compaiono diversi nomi. Uno di questi è Douglas Costa, reduce da una scorsa stagione difficoltosa e deludente, e che stavolta potrebbe dire addio alla squadra di Torino.

Ultime Juventus: Douglas Costa nel mirino del Wolverhampton

Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, anche perchè il suo minutaggio va calando sempre di più. Il brasiliano, anche a causa di parecchi problemi fisici, sembra essere uscito dalle gerarchie dei bianconeri, e intanto le pretendenti continuano a farsi avanti con il passare del tempo. Una di queste è senza ombra di dubbio il Wolverhampton, squadra inglese che sta tenendo attentamente sotto osservazione l’esterno offensivo. Un tentativo non è ancora stato mai fatto, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che il giocatore abbia già escluso l’ipotesi Wolves. Beffa per la squadra di Premier, che si trova dunque costretta a virare su un altro obiettivo.

News Juventus: Costa, c’è un’altra inglese

Il futuro di Costa sarà lontano da Torino, ma ad oggi è davvero difficile prevedere la sua prossima destinazione. Unica cosa che sappiamo per certo è l’interesse del Manchester United. I Red Devils si sono fatti avanti qualche giorno fa, e pianificano un assalto: per il brasiliano si tratta di un’occasione importante, e questa a differenza dell’altra, sarebbe una pista decisamente più gradita.

Mercato Juventus: si sblocca un colpo in attacco?

La Juventus pensa alle cessioni, e quella di Douglas Costa è senza dubbio una questione prioritaria. La sua partenza infatti potrebbe andare a sbloccare un colpo di mercato in attacco, e stiamo ovviamente parlando di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina ha una valutazione piuttosto alta, e riuscire a monetizzare da qualche partenza, sarebbe essenziale per finanziare l’assalto. Intanto pare che il giocatore sia sceso di prezzo..

