Calciomercato Inter: Nainggolan, altre due offerte

Raja Naiggolan potrebbe lasciare l’Inter ma restare in Italia. Secondo le ultime di mercato, il Ninja avrebbe sul tavolo due nuove proposte.

Mercato Inter: Torino e Fiorentina pronte a prendere Nainggolan

Nainggolan potrebbe ancora lasciare l’Inter negli ultimi giorni di mercato. Il centrocampista belga è continuamente accostato al Cagliari, ma su di lui non ci sarebbero solo i sardi.

Secondo quanto riportato da Sportialia, infatti, sul centrocampista ci sarebbero anche Torino e Fiorentina.

Mercato Inter 2020: Nainggolan via solo a titolo definitivo

Per il calciatore ora si aprirebbe una corsa a tre. L’Inter, infatti, avrebbe deciso di cedere il calciatore solo in maniera definitiva. La società nerazzurra, che ha pagato tanto l’ex Roma, vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.

Ausilio e Marotta, pur di trovare una sistemazione a Radja Nainggolan, sarebbero anche pronti a cedere il calciatore in prestito ma con obbligo di riscatto se non a titolo definitivo.

Per questo motivo quello di Nainggolan potrebbe essere uno dei nomi caldi in questi ultimi giorni di mercato. Anche il centrocampista sarebbe pronto a lasciare l’Inter nei prossimi giorni. Il belga piace al Cagliari che punta su un suo ritorno, ma al momento l’accordo con i nerazzurri non è stato trovato.

Secondo le ultime, infatti, per Nainggolan ci sarebbero anche Torino e Fiorentina. La Viola già lo scorso anno era stata accostata al belga. Il Torino aveva fatto un tentativo per il calciatore ad inizio mercato incassando il “no” dell’Inter al prestito.

Calciomercato Inter: le ultime sul Cagliari

Il calciatore gradirebbe tornare a Cagliari dove troverebbe anche l’ex compagno Godin. Il centrocampista ha fatto bene nella gara contro la Fiorentina, partecipando alla partita contro la viola e dando il suo contributo. Una ventina di minuti in campo per Nainggolan, subentrato assieme all’altro centrocampista di rottura, Arturo Vidal, che però inevitabilmente a Milano toglierà posto al belga.

Per questo il Ninja potrebbe dire addio. Si attendono sviluppi e, nel frattempo, arrivano dai social da parte del calciatore. Radja Nainggolan, attraverso il suo canale Instagram, si definisce un calciatore del Cagliari Calcio. Niente Inter, la descrizione è chiara e parla di un calciatore che ha cucita addosso la maglia della terra che lo accolse al suo arrivo in Italia.