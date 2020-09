Milan Skriniar al Tottenham? Arriva la svolta che nessuno si aspettava. Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore sarebbe cambiato tutto in casa nerazzurra.

Mercato Inter: Skriniar resta e va in campo

Cambia tutto per Milan Skirniar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo i primi 90′ della stagione passati in panchina contro la Fiorentina, domani nella sfida contro il Benevento il centrale dovrebbe andare in campo e ritrovare una maglia da titolare. Il difensore slovacco resta al centro del mercato ma la svolta sul suo futuro, così come l’offerta vincente, sembrerebbe non arrivare.

Calciomercato Inter: niente Tottenham per Skriniar, c’è il Benevento

Su Milan Skriniar nelle ultime settimane sembrava essersi acceso l’interesse del Tottenham guidato da Josè Mourinho. L’ex allenatore nerazzurro, infatti, ritiene il centrale slovacco l’uomo giusto per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Tuttavia secondo quanto riportato Sky Sport, il club inglese non ha soddisfatto la richiesta dell’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero lasciato partire il proprio difensore solo per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Il Tottenham, invece, pare non voler avvicinarsi nemmeno a questo prezzo. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, anche al termine della partita vinta contro la Fiorentina, aveva ribadito come Skriniar non fosse sul mercato e fuori dal progetto nerazzurro.

Per questo motivo nella giornata di domani, nel recupero della prima giornata contro il Benevento, lo slovacco dovrebbe andare in campo dal primo minuto. Anzi, il centrale sarebbe in ballottaggio per una maglia da titolare con Danilo D’Ambrosio, proprio a conferma della volontà della società di tenerlo. Un segnale agli acquirenti oppure una svolta?

Calciomercato Inter, l’offerta del Tottenham per Skriniar

Su Skriniar c’erano diverse squadre in questa sessione di mercato, ma chi sembrava intenzionato a chiudere per lui era proprio il Tottenham che avrebbe voluto portarlo in Premier League. Dopo le prime offerte giunte a Milano nei giorni scorsi, a fronte di una richiesta di 60 milioni, l’ultima proposta degl inglesi era di 35 milioni di euro.

La richiesta dell’Inter era quasi del doppio e per questo motivo gli Spurs non si sono spinti così lontano nonostante il Covid. Ora però Mourinho potrebbe rimanere a bocca asciutta.