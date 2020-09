Serie A, clamoroso al Genoa: 14 positivi al Coronavirus

La Serie A è ripartita con i più noti problemi di Coronavirus che potrebbero portare a continui rinvii delle gare e a danni ben più importanti: dopo Napoli-Genoa sono arrivate importantissime notizie dal club ligure. Genoa, 14 positivi al Coronavirus La gara del San Paolo tra Napoli e Genoa non ha visto protagonisti Mattia Perin e Lasse Schone. I due esperti calciatori del Genoa sono risultati positivi al Coronavirus pochi giorni prima della gara e non sono partiti per la Campania, mentre il resto del club era risultato negativo e quindi ha potuto partecipare alla trasferta napoletana. Dopo la gara, i rossoblù hanno fatto direttamente ritorno a casa e oggi si sono sottoposti ad ulteriori tamponi che hanno evidenziato un dato estremamente importante. Tra staff e calciatori, infatti, sono risultati positivi altre 12 persone, facendo salire a 14 il numero totale dei positivi. Genoa, il comunicato sui positivi al Coronavirus A comunicare la positività di staff e calciatori, dopo i tamponi svolti nelle ultime ore, ci ha pensato lo stesso Genoa. Il club, sul proprio sito, ha pubblicato un comunicato ufficiale, con cui ha aggiornato il numero dei positivi. “Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione”.

Napoli, ora c’è il rischio di alcuni positivi

Dopo la notizia di staff e calciatori positivi al Genoa, a Napoli c’è tanto spavento per i tesserati. Domani il club di De Laurentiis effettuerà normalmente i tamponi, come da programma e valuterà gli eventuali danni arrivati dopo la gara di ieri sera. Gli azzurri, in caso di positività, potrebbero dover rinunciare ad alcuni calciatori nella gara di domenica sera contro la Juventus.

