Higuain, esordio shock: rigore sbagliato e rissa sfiorata in MLS – VIDEO

Gonzalo Higuain non inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura in MLS. L’attaccante argentino, che nei giorni scorsi si è liberato ufficialmente dalla Juventus con la rescissione del contratto, ha giocato questa notte in America la sua prima partita di campionato nel nuovo continente. Esordio da incubo per per l’ex Juve che ha subito fatto parlare di lui, ma non per delle belle giocate in campo, anzi.

Higuain, rigore sbagliato in Philadelphia-Inter Miami

Lascia la Juventus per approdare in MLS all’Inter Miami Gonzalo Higuain. Il calciatore classe 1987 però non ha sorpreso il suo presidente David Beckham. Esordio da dimenticare completamente per lui e la sua squadra che è uscita sconfitta con un netto 3-0 contro il Philadelhia Union. Al minuto 77 però, sul 2-0 per il Philadelphia, l’Inter Miami ha avuto l’occasione dagli undici metri di accorciare le distanze. Dal dischetto non poteva andare altro che Gonzalo Higuain. Errore dell’argentino che sbaglia il rigore e calcia altissimo. Da lì poi si è scatenato l’ira del calciatore.

Higuain, rissa sfiorata dopo il rigore

Errore da parte di Gonzalo Higuain dal dischetto che ha poi subito reagito malissimo. Sfotto degli avversari, con più giocatori del Philadelphia che hanno ‘accerchiato’ ed esultato in faccia all’attaccante argentino dopo l’errore dal dischetto. Da lì si è scatenata la furia di Higuain che ha affrontato a muso duro più avversari fino all’arrivo dell’arbitro che con l’aiuto di altri calciatori ha separato e calmato l’argentino. Avvio di stagione da dimenticare per l’Inter Miami che ad oggi si trova all’ultimo posto con il DC United a quota 11 punti. Il club di Beckham spera che con l’arrivo del Pipita qualcosa possa cambiare, con l’obiettivo playoff che resta una priorità per il club americano. In campo c’era anche l’altro ex Juventus Blaise Matuidi.

Qui il video del rigore sbagliato e della rissa sfiorata tra Higuain e i calciatori della squadra avversaria