Calciomercato Parma, Carli lancia una frecciata all’ex presidente

Pochi minuti al fischio d’inizio di Bologna–Parma, c’è tempo anche di parlare di calciomercato ai microfoni di Sky in diretta assieme ai dirigenti e agli operatori di mercato.

Calciomercato Parma, Carli parla di Ricci e Karbownik

Dopo aver dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è tempo di ascoltare le voci dei protagonisti. Per i ducali parla Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, che lancia una bordata al proprio ex club, l’Empoli, reo di chiedere troppo per il proprio gioiello Ricci. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole del ds: “Liverani? Persona che sa quello che vuole, seria, sa che il nostro obiettivo è salvarsi. Poi si comincerà a costruire, creando un Parma che si possa autofinanziare con giovani importanti. Karbownik? Non faremo niente. Ricci è molto interessante, ma è un discorso chiuso, le pretese sono al di fuori del mercato. Fanno bene a tenere il prezzo alto, ma il mercato in questo momento non gli può dare quello che sperano di avere“.