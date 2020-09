Il Milan non si ferma più. Nonostante le parole di ieri di Massara, il club rossonero continua a lavorare su un esterno da portare a Milano nei prossimi giorni.

Mercato Milan 2020: Hauge in arrivo

Il Milan potrebbe presto prendere Jens Petter Hauge. Il calciatore norvegese, dopo le ottime giocate mostrate nel preliminare di Europa League disputato giovedì contro il Milan, potrebbe passare in rossonero.

Gli scout del Milan, infatti, lo avevano messo nella loro lista, ma la prova con la maglia del Bodo Glimt ha stupito tutti. Per questo il club potrebbe arrivare al calciatore di 21 anni ancora da compiere. Hauge in effetti durante la partita ha convinto la dirigenza rossonera, che ha avviato una trattativa. La conferma è arrivata anche dal calciatore stesso intervenuto a NRK al termine della sfida vinta 2-0 contro il Vålerenga:

“Milan? So che ci sono stati contatti. La mia partita contro di loro è piaciuta molto ai rossoneri e quello che hanno visto in precedenza. Dobbiamo vedere cosa succede. Per il tipo di calcio che giocano, potrei fare molto bene a Milano con loro. È un’opportunità entusiasmante, va presa sul serio e considerata. Se il club sarà soddisfatto dell’offerta, penso che io sia pronto a compiere questo passo. Cerco un club in cui ci sono buone possibilità di giocare e un allenatore che mi dia fiducia”.

Mercato Milan, quanto costa Hauge?

Come detto il classe 1999 Hauge vorrebbe ripresentarsi a Milano, ma stavolta con colori di maglia diversi rispetto al giallo canarino con la quale è sceso in campo l’ultima volta. Se la trattativa non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni (visto che il calciomercato norvegese per l’entrata è chiuso) l’affare potrebbe slittare a gennaio, anzi a dicembre in attesa di gennaio. Visto che il campionato in Norvegia finirà a dicembre. Per portare il calciatore in Italia non serviranno troppi milioni, anzi, la richiesta è di 2-3 milioni di euro. Un affare low cost.

Calciomercato Milan, Massara frena

A frenare gli entusiasmi ieri è stato Riky Massara che, forse facendo pre-tattica, ha rallentato le cose.