La vittoria in extremis contro la Fiorentina ha acceso la spia rossa nell’Inter di Antonio Conte che dovrà migliorare il proprio gioco e le proprie idee: ma ha dato segnali molto positivi sul calciomercato. Le cinque sostituzioni effettuate dal tecnico pugliese hanno messo in mostra la bontà della rosa nerazzurra che, di fatti, ha cambiato la partita con l’ingresso dei calciatori dalla panchina.

Calciomercato Inter, Ranocchia va o resta?

I nerazzurri stanno cercando ancora qualche innesto in chiave calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato ma prima dovrà partire uno dei calciatori attualmente in rosa. L’indiziato numero uno a dire addio alla causa nerazzurra sembra essere Andrea Ranocchia che, per età e per apporto fattivo all’Inter, non è del tutto nei piani di Antonio Conte. Per l’ex difensore di Sampdoria e Hull City, sono aperte varie strade in Serie A, con il Genoa fortemente interessato al suo futuro.

Calciomercato Inter, Conte ha scelto il suo difensore

Calciomercato Inter, Conte blocca l’addio di Ranocchia

L’ultima gara contro la Fiorentina, però, ha acceso la spia rossa in Antonio Conte, come si diceva. E i problemi hanno riguardato soprattutto la retroguardia nerazzurra che senza De Vrij ha rischiato di perdere la prima partita stagionale. Negli ultimi giorni il Genoa ha avanzato un’offerta importante al calciatore che pian piano si è convinto a dir di sì al Grifone (suo vecchio club, tra l’altro), ma ora le cose potrebbero cambiare. Anzi, sarebbe proprio Conte a voler stoppare la sua partenza. Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha incontrato gli agenti del difensore nerazzurro e avrebbe trovato l’accordo, ma secondo quanto riferisce Sky Sport, ora l’Inter è restìo.

Calciomercato Inter, Skrinar va via: il Tottenham insiste

Inter-Ranocchia, la storia continua

Il futuro di Andrea Ranocchia, dunque potrebbe essere ancora in nerazzurro. L’addio di Diego Godin e la possibile partenza di Milan Skriniar stanno facendo pensare, e non poco, l’Inter che alla fine potrebbe decidere di tenersi streto il classe ’88. Il reparto difensivo, poi, potrebbe essere concluso con l’innesto di Matteo Darmian, da gennaio promesso sposo dell’Inter di Antonio Conte.

