Una vittoria e una sconfitta per la Fiorentina di Rocco Commisso. Subito tre punti alla prima contro il Torino di Giamapolo (1-0), poi la sconfitta rocambolesca di Milano di sabato scorso. La Fiorentina è andata in vantaggio per due volte con l’Inter di Conte fino a portare la partita sul 2-3 al minuti 87, poi spina staccata. Il club viola ha lasciato tre punti in due minuti e subendo la rimonta per 4-3 in pochi secondi. La società, felice della prestazione e delusa dal risultato, ora si concentra sul mercato.

Calciomercato Fiorentina, Chiesa verso l’addio

Ultima settimana di mercato, con tante trattative che possono decollare da un momento all’altro. Il club viola punta ad approfittare soltanto di qualche occasione di mercato, come ribadito più volte dagli stessi dirigenti e dallo stesso patron Rocco Commisso. Bloccata la cessione di Gaetano Castrovilli, mentre non è del tutto scontata la permanenza di Federico Chiesa, anche a una settimana dalla fine del mercato. Diversi club sul calciatore viola che potrebbe raggiungere l’accordo con la società per una cessione.

Calciomercato Juventus, assalto a Chiesa

E’ la Juventus che più di tutte spinge per Federico Chiesa. Commisso ha ammesso che il calciatore potrà andare via alla giusta offerta. I bianconeri, collaudati con il 3-5-2 di Pirlo, cercano un esterno offensivo alla Chiesa. Possibile rilancio del presidente Agnelli nei prossimi giorni.

Mercato Fiorentina, il sostituto di Chiesa è Callejon

Difficile o quasi impossibile arrivare a Rodrigo De Paul, con l’Udinese che continua a chiedere circa 35 milioni di euro. Per questo, i viola, sondano il terreno per più calciatori. Tra i principali obiettivi per la corsia di destra ora spunta José Maria Callejon. L’ex Real Madrid si è svincolato dal Napoli nei mesi scorsi ed è in attesa di una nuova sistemazione. Lo spagnolo potrebbe accettare di restare in Italia in un nuovo e ambizioso progetto. Sarebbe il sostituto ideale per la corsia di destra del 3-5-2 di Beppe Iachini che ha bisogno di un giocatore capace di giocare a tutta fascia e con la stessa bravura tra fase offensiva e difensiva. L’alternativa è Deulofeu.