Calciomercato Atalanta: colpo Champions da una big di Serie A

Calciomercato Atalanta, ritorna Gagliardini? E’ colpo Champions per Gasperini

Non è andata nel migliore dei modi l’avventura di Roberto Gagliardini all’Inter, dopo il passaggio dall’Atalanta nel calciomercato di inizio gennaio 2017. Due anni e mezzo all’Inter, senza incidere mai veramente. Il classe ’94 potrebbe ritrovare dimensione e titolarità, ripartendo lì dov’è cominciato tutto, con l’altra maglia nerazzurra. Giampiero Gasperini lo lanciò da giovane, facendolo diventare titolarissimo indiscusso e uno dei più interessanti tra i classe 94 italiani e in giro per l’Europa. L’Inter se lo aggiudicò ma ora, Beppe Marotta, sarebbe pronto a cederlo. C’è da capire se effettivamente arriverà il via libera da parte di Antonio Conte, che potrebbe non vederlo più al centro del suo progetto.

Inter, Gagliardini è in uscita? L’Atalanta spinge sul serio per il ritorno a Bergamo

Stando a quel che rivelano i colleghi di Eco di Bergamo, Roberto Gagliardini potrebbe far ritorno a casa sua. Sì, perché l’Atalanta lo lanciò da titolare e potrebbe ritrovarselo ora in squadra. Sarebbe una richiesta di Gasperini, per incrementare i suoi perni centrali di centrocampo. Lo conosce bene il tecnico di Grugliasco, che ora potrebbe affidargli le chiavi del centrocampo, in alternativa a Freuler e De Roon. Ha bisogno l’Atalanta di nuovi membri nella sua rosa, considerando la competitività che vuole avere nuovamente in Champions League, ma confermandosi tra le big italiane. Perché ormai l’Atalanta non è più una favola e può considerarsi tra le regine d’Italia.

Atalanta, cifre e dettagli del colpo Gagliardini: arriverà solo se dovessero restare gli altri interisti

Serviranno un po’ di milioni per convincere l’Inter a cedere Gagliardini. Il club interista però, prima deve capire cosa succederà con Nainggolan e Vecino. I due centrocampisti sarebbero in uscita ma, solo se dovessero effettivamente restare, allora si potrebbe procedere verso la cessione dello stesso Gagliardini. Numericamente l’Inter non ha intenzione di finire sotto, con il reparto di centrocampo che, ad oggi, è completo. E’ per questo che toccherà capire prima gli sviluppi di calciomercato, poi potrà arrivare l’assalto dell’Atalanta. L’affare potrebbe andare a completarsi a circa 10-15 milioni, ma se sarà cosa fatta, si saprà solo a ridosso del gong di fine mercato.