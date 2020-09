Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Mihajlovic e Liverani

Poco più di un’ora al fischio d’inizio di Bologna–Parma, posticipo del lunedì che chiude la seconda giornata di Serie A: entrambe sconfitte all’esordio, le due squadre cercano i primi punti nel derby emiliano.

Gli 11 titolari di Bologna-Parma

Sta per cominciare la sfida dell’Dall’Ara e chiaramente possiamo già andare a leggere le formazioni ufficiali del match. Sia Miha che Liverani non hanno avuto particolare sorte finora: entrambi infatti sono stati sconfitti rispettivamente da Milan e Napoli all’esordio stagionale in campionato. Il primo si affida a Palacio, sostenuto da Barrow, Olsen e Soriano. Ancora schierato sulla fascia quindi l’attaccante ex Atalanta. A proposito di attacco, il tecnico dei ducali ha deciso di cambiarlo in toto rispetto alla prima uscita: invece del tandem Inglese-Cornelius infatti, questa volta dal primo minuto tocca alla coppia Gervinho–Karamoh.

Così in campo:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh. All.: Liverani.

