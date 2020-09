Udinese, Gotti: “Addio De Paul? Lo vedo sereno”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di oggi pomeriggio tra i bianconeri ed il Verona.

Udinese, Gotti dopo la gara

“Mi è piaciuto l’atteggiamento e la personalità della squadra, questa volta sembra che abbiamo preso le misure al campionato a differenza dello scorso anno. Ovviamente il risultato finale non mi piace per il gol fatto dal Verona e dalle occasioni sprecate.

Errori? Abbiamo costruito chance clamorose non sfruttate e in Serie A, noi non possiamo fare questi errori perchè si pagano in questo campionato”.

Gotti sul mercato

Mercato?

“Penso che qualcosa ora arriverà, mi auguro in entrata e non in uscita (sorride ndr). Staremo a vedere, l’Udinese si muove sempre con grande oculatezza, però devo dire che gli allenatori quando c’è il mercato aperto lavorano a denti stretti, non è bello lavorare con le porte dello spogliatoio aperte, con due partite in pochi giorni per fortuna non c’è tempo per pensare anche a questo”.

Atteggiamento dei nuovi?

“La nota maggiormente positiva arriva proprio dai due nuovi elementi in campo, non pensate che il loro inserimento fosse così scontato mentre Arslan ha mostrato personalità e Coulibaly si è mosso bene, mi avrebbe fatto piacere un gol da parte sua, sarebbe stato il giusto premio”.

De Paul distratto dal mercato?

“Non lo vedo poco convinto, anzi, vedo un giocatore consapevole di quello che vuole fare e come, quando va in campo dà tutto per questa maglia e questa è una cosa importante”.

Udinese, su De Paul anche la Juventus?

A proposito di De Paul. Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus nel caso in cui non riuscisse a chiudere il colpo Chiesa, potrebbe ripiegare su Rodrigo De Paul.

De la Juventus riuscisse a cedere Douglas Costa, ormai fuori dalle gerarchie di Pirlo, la società potrebbe puntare su uno tra Chiesa e De Paul, con il primo in cima alla lista. Attenzione però anche al nome della stella argentina che a Torino potrebbe ricoprire diversi ruolo. Dalla mezz’ala nel centrocampo a tre, ruolo nel quale gioca a Udine, o da interno nel 4-3-3 come con l’Argentina. Ma occhio anche al ruolo di esterno di sinistra e di fantasista per il calciatore che piace anche al Milan.