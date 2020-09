Milan, il ds Massara: “Hauge? State correndo troppo”

Riky Massara, ds del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Crotone.

Massara a Sky Sport

“Hauge? State correndo troppo, loro hanno messo in campo anche altri calciatori importanti. Le loro prestazione ed il risalto di quanto fatto si amplifica. In questo momento non c’è nulla perchè in quel reparto ci riteniamo completi. Come ho detto prima vedremo se ci saranno occasioni, nel caso non ci faremo trovare impreparati. Mancano pochi giorni, è vero, ma ora abbiamo altri priorità”.

Massara sul mercato

“Tonali e Brahim hanno già dato il loro contributo, siamo fiduciosi, abbiamo impegni ravvicinati, sarà una partita difficile. Settimana importante, ci sono sfide impornti. Oggi però testa al Crotone, poi penseremo.

Fofana-Nastasic? Sono molti i nomi accostati al Milan, la settimana ai annuncia molti mportante, vedremo se ci saranno delle opportunità ma siamo convinti di aver allestito un organico forte ma non dimentichiamo il bilancio”