Calciomercato Milan, è fatta per l’attaccante norvegese. I dettagli

Dopo averlo sfidato nei preliminari di Europa League, la dirigenza rossonera vuole chiudere per l’attaccante (che ha purgato anche Gigio Donnarumma nella sfida di San Siro).

E’ fatta per Hauge, futuro attaccante rossonero

E’ stato lo stesso club norvegese ad offrire il suo attaccante al Milan. Risposta positiva dei rossoneri che sono rimasti incantanti dalla prestazione del ragazzo (e anche dal fatto che gli abbia segnato contro). Jens Petter Hauge si appresta a diventare un nuovo giocatore dei diavoli entro l’inizio della prossima settimana. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ la sfida tra il Milan e il Bodoe Glimt si ripeterà, ma stavolta per quanto riguarda il mercato. Molto probabile che l’affare vada in porto. Lo stesso calciatore norvegese, classe 1999, vuole ripresentarsi a Milano, ma stavolta con colori di maglia diversi rispetto al giallo canarino dove ha calcato il prato verde di San Siro. Se la trattativa non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni (visto che il calciomercato norvegese per l’entrata è chiuso) se ne può parlare a gennaio. Visto che il campionato in Norvegia finirà a dicembre. Non serviranno nemmeno grandi cifre per strapparlo alla concorrenza. La richiesta è di 2-3 milioni di euro. Un affare low cost.

Conosciamo meglio Hauge

Cresciuto nelle giovanili proprio del Bodoe Glimt, ha l’opportunità di esordire subito in prima squadra all’età di 17 anni. Poi il prestito all’Aalesund. Successivamente il ritorno alla casa base dove è lì che esplode definitivamente. Attualmente gioca per l’Under 21 del suo Paese, ma non è da escludere che nelle prossime convocazioni venga chiamato dalla Nazionale maggiore. Gioca come ala sinistra e ha ottime qualità come quelle di saltare facilmente l’avversario. Ovviamente non solo i rossoneri lo hanno adocchiato. Anche in Premier League lo seguono (Manchester United su tutti). Anche perché un estimatore del giocatore già c’è (e potrebbe essere anche un grande sponsor): un certo Herling Haaland che sta facendo faville al Borussia Dortmund ed è considerato uno dei migliori attaccanti che ci sono in circolazione (ricordiamo che quest’ultimo è un classe 2000).

Un colpo per la linea verde

Con il possibile acquisto di Hauge, il Milan avrebbe un ulteriore calciatore giovane (e di qualità) a disposizione. E’ chiaro che i rossoneri vogliano puntare su talenti da valorizzare. Per Pioli sarebbe un’ottima alternativa in più per il reparto offensivo.

