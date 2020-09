Calciomercato Juventus, chance dal Real Madrid: di nuovo insieme a CR7

Calciomercato Juventus, Marcelo è un’occasione: è scontento al Real Madrid

E’ un’occasione di calciomercato, che la Juventus vorrebbe sfruttare. Parliamo dello straordinario terzino del Real Madrid, il brasiliano Marcelo. Il giocatore è ancora out dalle scelte di Zizou Zidane, che gli preferisce il giovane Mendy. Infatti, il giocatore non sarà del match nella sfida contro il Real Betis. Una storia che potrebbe giungere al termine quella del pluricampione blancos, proprio dalla camiseta del Real Madrid. Al Santiago Bernabeu potrebbe non esserci più spazio per lui, nella linea a 4 del tecnico francese, motivo per cui l’addio può essere la soluzione più giusta per tutti. E, automaticamente, è il nome più appetibile per i diversi club europei.

Juventus, i bianconeri ne vogliono approfittare: Marcelo può dire addio al Real Madrid

Stando a quanto riportato dai colleghi iberici di Don Diario, comincerebbero ad avanzare dei dubbi attorno alla questione Marcelo. Il calciatore avrebbe sempre dato massima disponibilità al suo allenatore, Zinedine Zidane, ma in questi ultimi giorni si sarebbe registrato un malcontento, fatto presente allo stesso club madrileno. C’è timore da parte dei tifosi del Real Madrid, di un improvviso addio da parte di Marcelo, calciatore che vorrebbe tornare ad essere protagonista indiscusso del club per il quale gioca. E, per tale motivo, potrebbe inserirsi la Juventus a mettersi d’intralcio. Una soluzione che potrebbe gradire lo stesso terzino brasiliano, in costante contatto con l’amico di sempre, Cristiano Ronaldo.

CR7 sogna il colpo: alla Juve potrebbe ritrovare Marcelo, suo amico di sempre

Il fuoriclasse assoluto della Juventus potrebbe convincere Marcelo a dire ‘sì’ alla Serie A. Lui che ci è arrivato, proprio dal Real Madrid e ormai alla sua terza stagione italiana, potrebbe spiegare ad uno dei suoi migliori amici, le ambizioni forti della sua Juventus. E Marcelo potrebbe avere intenzione di passare proprio in bianconero, per una nuova pagina della sua brillantissima carriera. Davanti a sé ha ancora 3 o 4 anni ad alto ritmo, arrivato ormai alla soglia dei 32 anni. E potrebbe viverli in bianconero, proprio con il suo ex compagno di spogliatoio, Cristiano Ronaldo. Ci sarà da capire quanta intenzione avrà la Juventus di andare dritta su Marcelo, regalando ad Andrea Pirlo un campione assoluto per la sua fascia sinistra.

