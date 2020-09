Calciomercato Juventus, addio ai bianconeri: va in un altro club

Calciomercato Juventus, Aouar non sarà bianconero: sbarca in Premier League

E’ stato un obiettivo di calciomercato della Juventus, il francese Houssem Aouar, centrocampista che ha fatto molto male ai bianconeri nella scorsa edizione della Champions League. L’eliminazione per mano del Lione, con ulteriore convinzione da parte del club piemontese, sul talento dello stesso giocatore francese. Quest’ultimo però, sembra sfumare definitivamente. Era un nome di Fabio Paratici, in comune accordo con Maurizio Sarri e forse può essere proprio il cambio in panchina, ad aver fatto mollare la presa alla Juventus stessa, che ha virato dunque su altre soluzioni.

Juventus, beffa dopo mesi di corteggiamento: Aouar avrebbe già l’accordo con l’Arsenal

Stando a quel che rivelano direttamente dalla Francia, attraverso Telefoot, ci sarebbe un vero e proprio accordo tra l’Arsenal e Houssem Aouar. Il calciatore francese è tra i migliori giovani talenti in giro per l’Europa e i Gunners potrebbero dunque beffare la Juventus, che lo ha seguito per lungo tempo. Il club di Lione continua a tenere alte le proprie richieste, non giocando mai al ribasso. Anche alla società londinese, infatti, avrebbe chiesto la cifra di 50 milioni di euro, senza scendere a compromessi. Dal canto proprio, l’Arsenal sembra essersi spinta fino ai 35 milioni nel corso delle ultime settimane, ma si sarebbero registrati altri 3 milioni sul piatto, arrivando praticamente a 38 milioni.

Un accordo che sarebbe già stato trovato tra le parti, resta da convincere il Lione. La sensazione è che il calciatore francese avrebbe intenzione di spostarsi, per una vera e propria chance in un top club europeo. Poteva essere alla Juventus, perché Maurizio Sarri gli avrebbe garantito un posto da titolare in mezzo al suo centrocampo a tre. Forse sarebbe successo anche in quello di Andrea Pirlo, ma la Juve ha poi virato sull’opzione low cost legata all’altro giovane, proveniente dagli USA, il classe ’98 Weston McKennie. I tifosi bianconeri avevano ben sperato dopo la brillante prestazione tra andata e ritorno di Aouar, ma niente si è concluso alla fine. E adesso sarebbe pronto alla nuova esperienza in Premier League.