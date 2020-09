Oroscopo di domani 26 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata importante per te, soprattutto sul lavoro. Finalmente i tuoi progetti hanno cominciato a prendere forma, ora ti senti più appagato e valorizzato. In amore situazione di stallo, c’è ancora qualcosa che non ti convince, e questo ti porta ad essere insicuro.

Toro. Fai attenzione per quanto riguarda i rapporti umani, ultimamente hai avuto qualche delusione. Cerca di circondarti soltanto da chi ti vuole veramente bene, evitando comportamenti non belli nei tuoi confronti. Scegli la tua vita, non lasciarti condizionare.

Gemelli. Una giornata importante per te, potresti ricucire un rapporto che sembrava ormai perso. In amore riesci ad esprimere meglio i tuoi sentimenti, fallo vedere di più.

Cancro. In questo fine settimana si risveglierà il lavoro: vivrete un periodo molto florido. In amore conviene sfruttare le stelle a vostro favore. Anche per chi è in crisi: è il momento di prendere una decisione definitiva.

Leone. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali.

Vergine. Dalla fine di agosto stai vivendo una grande trasformazione! E’ un momento in cui molti si chiederanno se continuare o no su una certa strada, entro fine settembre si avranno molte risposte.

Oroscopo Paolo Fox 26 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento critico dal punto di vista economico. Se avete programmato qualche spesa importante, rimandatela. Ci sono già varie cose da pagare e qualche imprevisto potrebbe portarvene delle altre.

Scorpione. Equilibrio nei rapporti sentimentali, ma le discussioni sono comunque alle porte. Rimanda tutto alla prossima settimana.

Sagittario. Quando abbiamo stelle nervose possiamo essere impegnati in un esame o prova. Novità importanti, chi aspetta sarà accontentato.

Capricorno. Resti uno dei segni forti del momento. Le persone che hanno avuto grandi problemi riescono a risolverli. Periodo buono per rimettersi in gioco. Solo l’amore pare che stenti un pochino. In coppia ci sono divergenze.

Acquario. Si può raggiungere un obiettivo con minore sforzo. Adesso puoi ottenere un grande risultato.

Pesci. E’ meglio che tu ti tenga sotto controllo il portafogli. C’è da ricordare che ci sono molte spese in questo senso. C’è un evento da programmare entro l’estate. Il problema casa torna evidente per chi deve cambiare o spendere di più.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: I nerazzurri si sono concentrati molto sul mercato, ma contro la Fiorentina ci sarà la prima sfida stagionale, in attesa di recuperare il match contro il Benevento. La squadra di Conte deve assolutamente partire bene, contanto sui propri gioielli, e soprattutto sui nuovi innesti.